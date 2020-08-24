بالفيديو..أحدث ظهور لخالد الزيلعي بعد إصابته بالتصلب الضموري

نواف السالم (صدى):
ظهر لاعب النصر السابق خالد الزيلعي في لقاء ببرنامج " صدى الملاعب "، وقد بدى تأثير إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري على حركته ونطقه.
وأكد الزيلعي أن أكثر ما يحزنه في تلك المحنة هو عدم قدرته على لعب كرة القدم، أو أي عمل آخر، مطالبًا بمنح زوجته وظيفة حيث لا يوجد مصدر دخل له في الوقت الحالي.
وزار لاعبو النصر الزيلعي في منزله بعد أيام من تخصيص مكافأة فوزهم على التعاون لزميلهم.
يذكر أن التصلب الجانبي الضموري هو مرض يصيب الخلايا العصبية الحركية، وهو مرض تدريجي، مما يعني أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت.
ويؤثر المرض على الأعصاب الموجودة في المخ والحبل الشوكي التي تتحكم في العضلات، ما يصعب المشي والتحدث والأكل والتنفس.
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