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بالفيديو..أحدث ظهور لخالد الزيلعي بعد إصابته بالتصلب الضموري

Time منذ 37 دقيقة
Views 1806
بالفيديو..أحدث ظهور لخالد الزيلعي بعد إصابته بالتصلب الضموري

نواف السالم (صدى):
ظهر لاعب النصر السابق خالد الزيلعي في لقاء ببرنامج " صدى الملاعب "، وقد بدى تأثير إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري على حركته ونطقه.

وأكد الزيلعي أن أكثر ما يحزنه في تلك المحنة هو عدم قدرته على لعب كرة القدم، أو أي عمل آخر، مطالبًا بمنح زوجته وظيفة حيث لا يوجد مصدر دخل له في الوقت الحالي.

وزار لاعبو النصر الزيلعي في منزله بعد أيام من تخصيص مكافأة فوزهم على التعاون لزميلهم.

يذكر أن التصلب الجانبي الضموري هو مرض يصيب الخلايا العصبية الحركية، وهو مرض تدريجي، مما يعني أنه يزداد سوءًا بمرور الوقت.

ويؤثر المرض على الأعصاب الموجودة في المخ والحبل الشوكي التي تتحكم في العضلات، ما يصعب المشي والتحدث والأكل والتنفس.

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أحدث التعليقات

abdul
تقصد تقول كلما قل الحياء كلما كان احلي
ebrahim
لاتقنط من رحمة الله تقرب لله عزوجل واعمل بالأسباب وسوف تجد السعادة
الملل
هذي نهاية السواقه وحقوق المراءة والنتيجة تهجم علي الثوابت ولاغرابة ان تهجموا علي الدين
القرشي
قالت : " كلما قلّ التستر كلما قلت الحواجز وكلما كان التعامل أكثر سهولة " قصدها كلما قل التستر كلما سهل عرض المفاتن على الرجال ومن ثم يزداد التحرش وإقامة العلاقات المحرمة بكل سهولة من أجل أن تعم الفاحشة في ألأمة وتصبح المرأة سلعة تباع وتشترى ... حسبنا الله ونعم الوكيل على أمثال هذه التي تدعوا صراحة وبدون خجل أن تمزق ألمرأة المسلمة حجابها وعفافها حتى تصبح كنساء الغرب لا قيمة لها ولا كرامة ولا عفاف ... اللهم إنتقامك من هؤلاء النسوة اللائي يردن بنساء المسلمين شرآ وكل من عاونهم إنك على كل شيء قدير ... آمين .
ebrahim
فسقانه مبذرره بجد وهي اعترفت بنفسها🤣🤭 اللهم لاحسد لكن لا يجوز التبذير بالأموال لأن المبذر أخو الشياطين

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