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نجار يهشم رأس طليقته في جدة

Time منذ ساعة
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نجار يهشم رأس طليقته في جدة

جدة (صدى):
شهد حي غليل الشعبي في جدة، جريمة مروعة، حيث أقدم رجل تشادي الجنسية، على تهشيم رأس طليقته بالمطرقة.

وأقدم الجاني الذي يعمل نجارًا، على فعلته بعدما فشل في مصالحة طليقته وإعادتها لعش الزوجية.

وبعد نقاش الطليقين ضرب الرجل رأس زوجته بجدار الغرفة، ثم هجم عليها بمطرقة حديدية وهشم جمجتها.

ولم يتوقف الجاني عن فعلته إلا بعد أن هدأت أنفاس طليقته التي حاولت بلا طائل النجاة بروحها، وفارقت الحياة متأثرة بضربات المطرقة والجدار.

وباشرت فرقة أمنية موقع الحادثة، وفرضت طوقا على مسرح الجريمة، ثم تحفظت على أداة الجريمة، وضبط الجاني.

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أحدث التعليقات

زائر
يبيع شاي حر مايتامر ويضايقه ويطفشه وافد جايبينه الهوامير -بعض المعلقين رحمه مافيه يبيع في الشموس لو عندفلوس ولوو ظيفه افضل هل تركها
سلمان
كلام فاضي اتحدى ان تم تنفيذه كله حبر على ورق كالقرارات السابقه لم ينفذ منها شي والدليل ادخلو جميع المحلات اللي تم توطينها قبل سنه مثل الحلويات والسباكه والكهربا والملابس الرجاليه والنظارات والاواني المنزليه وتطبيقات التوصيل وغيرها كلها ليومك هذا الشامي والمصري وابو يمن بالذات يسرح ويمرح لا حسيب ولا رقيب واللي فيه خير منهم يحط سعوديه وحده صوره عالكاشير بين عشر عمال ويقول انه عمل توطين جالسين تضحكون على الناس كل يومين مطلع قرار ولا يطبق
زائر
الوظائف مايستمر فيها من مضايقة الوافدين خاصه الشركات والموسسات الخاصه 80 في المئه منهم وافدين ويعملوا رباطيه علي المواطن ولو من جنسيات مختلفه المهم علي المواطن تطفيش ومضايقه واسال مجرب
زائر
الوظائف مايستمر فيها من مضايقة الوافدين خاصه الشركات والموسسات الخاصه 80 في المئه منهم وافدين ويعملوا رباطيه علي المواطن ولو من جنسيات مختلفه المهم علي المواطن تطفيش ومضايقه واسال مجرب
سلمان الروسان
في ذيك الايام السعوديات مادرسن عربي عشان يتكلمن انجليزي المرأه في ذاك الوقت كانت نادر جدا تدخل المدرسه وان دخلت بالكاد تتعلم القراءه والكتابه وتوقف دراسه واللي يتكلمون انجليزي في ذاك الزمان عدد قليل جدا من السعوديين وجميعهم رجال لا يوجد نساء سعوديات يتكلمن انجليزي حتى اشكال البنات اللي بالمقطع واضح انهن شاميات لذلك اتوقع المقطع بالاردن والا فلسطين

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