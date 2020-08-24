نجار يهشم رأس طليقته في جدة

جدة (صدى):
شهد حي غليل الشعبي في جدة، جريمة مروعة، حيث أقدم رجل تشادي الجنسية، على تهشيم رأس طليقته بالمطرقة.
وأقدم الجاني الذي يعمل نجارًا، على فعلته بعدما فشل في مصالحة طليقته وإعادتها لعش الزوجية.
وبعد نقاش الطليقين ضرب الرجل رأس زوجته بجدار الغرفة، ثم هجم عليها بمطرقة حديدية وهشم جمجتها.
ولم يتوقف الجاني عن فعلته إلا بعد أن هدأت أنفاس طليقته التي حاولت بلا طائل النجاة بروحها، وفارقت الحياة متأثرة بضربات المطرقة والجدار.
وباشرت فرقة أمنية موقع الحادثة، وفرضت طوقا على مسرح الجريمة، ثم تحفظت على أداة الجريمة، وضبط الجاني.