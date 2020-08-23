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التشهير بمحطة بنزين تخلط الوقود بالماء في الرياض

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التشهير بمحطة بنزين تخلط الوقود بالماء في الرياض

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات والعامل المسؤول بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بمخالفة نظام مكافحة الغشّ التجاري وثبوت تورط المنشأة في الغشّ عبر خلط وقود المركبات بالماء.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 50 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وتعويض المستهلكين المتضررين، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

وتشدد وزارة "التجارة" على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق المملكة كافة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغشّ التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحثّ "التجارة" عموم المستهلكين إلى التقدّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app  أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".

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أحدث التعليقات

مواطن 12345
هل معنى انه ترك عدة وظائف انه العيب منه ؟؟؟ طيب خلنا نقول الرجال وضح اشكاليه ، هل الرد عليها بهذه الطريقه وتصويره انه غير مهتم ؟ يارجل انت عندك شباب وشابات يعملن ويتم التعامل معهم بصورة سيئه فى العمل ويلتزمون بدوامهم وبالأخر حين يتعب صاحب العمل من إيجاد فرصه للتخارج من هذا الموظف او الموظفه ، ماذا يفعل ؟ يستخدم مادة من مواد وزارة العمل للتخارج من هذا العامل او العامله وهي المادة 70 ؟ فلا تكبروا موضوع هذا الرجل ، لديه شهادة ولديه طموحات وأخذ تدريب ولكن بيئة العمل لدينا ومن واقع تجربه سيئة جداً ، أذا اجتهدت وعملت بجد ، قاموا برفع حاجب وانزال آخر وبدأوا بالسؤال هذا وش عنده او ايش يدور ، آها يدور منصب ، عاد وخذ من الصعوبات في العمل الين يطرحونك ، وان ما اشتغلت وتنبلة معاهم ينبسطون منك ايما انبساط وتطول معاهم ، ولكن بعضهم يستغلك فترة محدده وبعدها يستغنون عنك ، والبعض لا والله تطول معاهم وتصير حبيب لهم . خلاصة: إذا أحببت ان يكون هؤلاء الشباب والشابات في اعمالهم وبدون عطالة ، فعل القرارات ، وتابع من يفعلها ، ومن يكون له سلطة للتعيين والاختيار حاول محاصرته بالأنظمة والقوانين والمتابعة لكي لا يجد لنفسه فرصة لتفضيل شخص لآخر ( طبيعة بالبشر صعب تجاوزها سوى بالمتابعة ووضع القوانين لها )
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
كلكم كذبه
ابو محمد 😎 ✍️
جزاكم الله خير .. .. ادبوهم عدل ..
ابو محمد 😎 ✍️
شي عريب ..
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ههههههه😊اجلدي💪😊😂

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