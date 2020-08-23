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« بنك التنمية » يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية

Time منذ 15 دقيقة
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« بنك التنمية » يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية

الرياض (صدى):
رفع بنك التنمية الاجتماعية، الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية إلى 12500 ريال بدلاً من 10 آلاف.

وأشار البنك إلى أنه تكون للمسميات الآتية التعريفات الواردة قرين كل منها ما لم يقتض النص خلاف ذلك: ١-تمويل الزواج‫: هو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج‫.

٢-تمويل الأسرة‫: هو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية احتياجات ضرورية للأسرة‫.

٣-تمويل الترميم‫: هو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة‫.

ووفقا للمادة الثانية فإن الأشخاص المشمولون بأحكام هذه اللائحة هم كل شخص لا يتجاوز دخله الشهري 12,500 ريال.

وبحسب المادة الثالثة فإن الحد الأعلى لقيمة التمويل هو (60,000) ريال، على أن تحدد القيمة في ضوء احتياج طالب التمويل ومقدرته على السداد.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة

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