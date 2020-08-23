الأعداد السابقة للصحيفة

روسيا: نتجنب خط السيسي الأحمر في ليبيا بكل جهدنا

Time منذ ساعة
Views 1780
Comment 1
روسيا: نتجنب خط السيسي الأحمر في ليبيا بكل جهدنا

وكالات (صدى):
أكد السفير الروسي لدى القاهرة أن بلاده تبذل قصارى جهدها مع الأتراك لتجنب " الخط الأحمر " الذي وضعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ليبيا.

وقال جيورجي بوريسينكو، إن موسكو تؤيد إعلان القاهرة الأخير الذي يمهد لحل سلمي للنزاع فى ليبيا.

وأوضح أن الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرة مع تركيا للتوصل إلى وقف إطلاق دائم في ليبيا وتجميد تحرك قوات الوفاق الوطني، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعرب السفير الروسي عن تفهم بلاده لمخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا؛ مما يشكل تهديدا لكل من مصر وروسيا والولايات المتحدة والعالم بأسره.

Time واتساب

أحدث التعليقات

قوطي أصفر
ادفعوا 26 مليون للفريق التركي لصفقة جوليانو وباقي الشكاوي التي لم تحل ، قبل أن يقرر الفيفا معاقبة النصر الأيام القادمة ...
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة

أخر الأخبار

قطر تٌفشل مفاوضات حماس وإسرائيل بعد تهميشها في غزة
قطر تٌفشل مفاوضات حماس وإسرائيل بعد تهميشها في غزة
Time منذ 8 دقائق Views 1327
« بنك التنمية » يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية
« بنك التنمية » يرفع الحد الأعلى لراتب المقترض للقروض الاجتماعية
Time منذ 15 دقيقة Views 1474
رئيس النادي الأهلي : الأمير منصور بن مشعل ركيزة للإدارة الحالية
رئيس النادي الأهلي : الأمير منصور بن مشعل ركيزة للإدارة الحالية
Time منذ 18 دقيقة Views 217
حمد الدبيخي : الإنجازات التي تحققت في السابق بعمل إداري غير محترف
حمد الدبيخي : الإنجازات التي تحققت في السابق بعمل إداري غير محترف
Time منذ 20 دقيقة Views 184
الحمادي : اكثر شي يعجبني بالهلال حتى لو صار خطأ التحكيم عليه لاتحدث ضجة منهم
الحمادي : اكثر شي يعجبني بالهلال حتى لو صار خطأ التحكيم عليه لاتحدث ضجة منهم
Time منذ 21 دقيقة Views 230
نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية تغطي جميع الباحثين عن عمل
نسبة الـ20 % من توطين المهن الهندسية تغطي جميع الباحثين عن عمل
Time منذ 36 دقيقة Views 1426
البافاري يُتوج بدوري الأبطال للمرة السادسة ويؤجل حلم سان جيرمان (صور)
البافاري يُتوج بدوري الأبطال للمرة السادسة ويؤجل حلم سان جيرمان (صور)
Time منذ 47 دقيقة Views 1536
«الحقيل»: قطاع الإسكان سيرى المزيد من الإبداع بعد «التوطين»
«الحقيل»: قطاع الإسكان سيرى المزيد من الإبداع بعد «التوطين»
Time منذ 53 دقيقة Views 1614
محمد البكيري : النصر هو النادي الذي تميز أولاً بإحضار لاعبين محترفين
محمد البكيري : النصر هو النادي الذي تميز أولاً بإحضار لاعبين محترفين
Time منذ 54 دقيقة Views 263
عادل التويجري : بكرة كسر عظم .. نقاطًا متقاربة ومستويات متأرجحة
عادل التويجري : بكرة كسر عظم .. نقاطًا متقاربة ومستويات متأرجحة
Time منذ 59 دقيقة Views 342