روسيا: نتجنب خط السيسي الأحمر في ليبيا بكل جهدنا

وكالات (صدى):
أكد السفير الروسي لدى القاهرة أن بلاده تبذل قصارى جهدها مع الأتراك لتجنب " الخط الأحمر " الذي وضعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ليبيا.
وقال جيورجي بوريسينكو، إن موسكو تؤيد إعلان القاهرة الأخير الذي يمهد لحل سلمي للنزاع فى ليبيا.
وأوضح أن الجانب الروسي يجري مشاورات مستمرة مع تركيا للتوصل إلى وقف إطلاق دائم في ليبيا وتجميد تحرك قوات الوفاق الوطني، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعرب السفير الروسي عن تفهم بلاده لمخاوف شركائها المصريين على أمنهم القومي خاصة مع وجود الكثير من الإرهابيين في شرق ليبيا؛ مما يشكل تهديدا لكل من مصر وروسيا والولايات المتحدة والعالم بأسره.