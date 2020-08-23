الأعداد السابقة للصحيفة

النصر يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة العدالة «صور» 

Time منذ ساعة
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النصر يواصل تدريباته استعداداً لمواجهة العدالة «صور» 

ماجد محمد (صدى):
واصل فريق النصر اليوم الأحد تدريباته اليومية استعدادا لمباراة الفريق القادمة أمام العدالة ضمن منافسات المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الملك فهد بالرياض.

وشملت التدريبات جوانب لياقية وتكتيكية واختبارات للتحمل، والسرعات، والقفز، من أجل الوقوف على جاهزية جميع العناصر لمباريات الفريق المقبلة.

وشهدت التدريبات، مشاركة فعالة من اللاعبين العائدين بعد الإصابات، بينهم فراس البريكان مهاجم الفريق، بعد نهاية برنامجه العلاجي أواخر الأسبوع الماضي، إضافة إلى عبدالله مادو قلب الدفاع.

 

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله على السلامة

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