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شاهد.. طالبات في عهد الملك فيصل يعبّرن عن رأيهن في الحجاب والرقص

Time منذ 11 دقيقة
Views 1382
شاهد.. طالبات في عهد الملك فيصل يعبّرن عن رأيهن في الحجاب والرقص

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو نادر طالبات سعوديات في مدرسة دار الحنان بعام ١٩٦٦، في عهد الملك فيصل يجيبن على سؤال مراسل بشأن الحجاب والرقص.

سأل مراسل الطالبات، قائلا:" ماذا تشعرين عندما تتحدثين إلينا بدون حجاب.. هل تفضلين أن تُرين بالحجاب أم بدونه ".

وردت إحدى الفتيات، قائلة:" أنا أفضل من دون الحجاب "، بينما رأت أخرى: " وأنا أفضل من دونه ".

ووجه المراسل سؤالا آخر لهن، قائلا:" لماذا أنتن مضطرات للبس الحجاب "، فأجابت إحداهن، قائلة:" لأنه عرف إسلامي، هذه عادات وتقاليد في بلدنا، ولكني أفضل ألا ألبسه ".

وعلى نحو آخر، أوضح المراسل خلال عمل تقريره:" في بلدان أخرى كا انجلترا وأمريكا وكندا الفتيات في عمركن يذهبن في الليل إلى الخارج ويرقصن مع أصدقائهم في السهرات، لكن أنتم من غير المسموح لكم القيام بهذا بسبب دينكم.. هل تشعرن أن حياتكم مملة؟ ".

قالت إحدى الطالبات خلال إجابتها:" أنا أفضل مجتمعنا، وأحب أن أرقص أيضا، ولكن ليس كما يقوم به الآخرون ".

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أحدث التعليقات

العدناني
أصلا كيف في ذا السن وتركبونها قطار الموت
abdul
هذا مثل بعض المخَدَّرة عقولهم عندنا، يبرزون ( الأيدي ) لدي الصرّاف ثم يسطون علي البنك. والبوليس يلحقهم علي عنوانهم. * أيدِي باللغة الامركانية تعني بطاقة الهوية .
عدو الخونة
جيدين على ابو مطلق بس
عدو الخونة
ياسبق اتقوا الله وابعدوا الصور الخادشة وشبه العاربة تراكم مؤاخذين بفعلكم وبمن تلوثون نظرهم بهذه الصورة التي تظهر على الصحيفة عنوة على القراء
يحيى العسيري
لازم يكن التعليق محترم لان مااحديعرف نيت اي شخص

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