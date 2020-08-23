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«الموارد البشرية» تحدّد شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة 

Time منذ 17 دقيقة
Views 1488
«الموارد البشرية» تحدّد شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة 

الرياض (صدى):
حدّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أن يكون المستفيد مواطنًا سعودي الجنسية، أن يكون المستفيد يتيمًا أو من أسرة ضمانية، أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة في المملكة، كما يستثنى من ذلك المرأة غير السعودية الجنسية المتزوجة من مواطن سعودي توفي ولها منه أبناء.

وكشفت الوزارة عن الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي، ومنها الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عامًا ومازالوا في مراحل التعليم، الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عامًا ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتى الآن، الإناث اللاتي لم يتم عقد زواجهن حتى الآن، الإناث اللاتي لم تلتحقن بوظيفة عمل.

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أحدث التعليقات

العدناني
أصلا كيف في ذا السن وتركبونها قطار الموت
abdul
هذا مثل بعض المخَدَّرة عقولهم عندنا، يبرزون ( الأيدي ) لدي الصرّاف ثم يسطون علي البنك. والبوليس يلحقهم علي عنوانهم. * أيدِي باللغة الامركانية تعني بطاقة الهوية .
عدو الخونة
جيدين على ابو مطلق بس
عدو الخونة
ياسبق اتقوا الله وابعدوا الصور الخادشة وشبه العاربة تراكم مؤاخذين بفعلكم وبمن تلوثون نظرهم بهذه الصورة التي تظهر على الصحيفة عنوة على القراء
يحيى العسيري
لازم يكن التعليق محترم لان مااحديعرف نيت اي شخص

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