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الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

Time منذ 35 دقيقة
Views 1381
الجيش الليبي: رصدنا تقدم سفن تركية نحو سرت في آخر 24 ساعة

وكالات (صدى):
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، على أن معركة سرت قد تندلع في أي لحظة.

وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن مبادرة السلطات في طرابلس لوقف إطلاق النار تضليل للرأي العام، قائلا إن حكومة الوفاق وتركيا قررتا شن هجوم على سرت.

وأضاف أن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، “تضليل للرأي العام المحلي والدولي” ويهدف “للتغطية على نوياهم الحقيقة بشأن الوضع في ليبيا”.

وأشار إلى أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتمع اليوم بقيادات من سلطات طرابلس حيث “اتخذوا قرارا لشن هجوم على سرت”.

وتابع : “رصدنا خلال الساعات الـ24 الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي في وضع هجومي”.

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أحدث التعليقات

العدناني
أصلا كيف في ذا السن وتركبونها قطار الموت
abdul
هذا مثل بعض المخَدَّرة عقولهم عندنا، يبرزون ( الأيدي ) لدي الصرّاف ثم يسطون علي البنك. والبوليس يلحقهم علي عنوانهم. * أيدِي باللغة الامركانية تعني بطاقة الهوية .
عدو الخونة
جيدين على ابو مطلق بس
عدو الخونة
ياسبق اتقوا الله وابعدوا الصور الخادشة وشبه العاربة تراكم مؤاخذين بفعلكم وبمن تلوثون نظرهم بهذه الصورة التي تظهر على الصحيفة عنوة على القراء
يحيى العسيري
لازم يكن التعليق محترم لان مااحديعرف نيت اي شخص

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