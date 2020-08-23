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إبراهيموفيتش لن ينضم إلى تشكيلة ميلان في الموسم الجديد

Time منذ 46 دقيقة
Views 1420
إبراهيموفيتش لن ينضم إلى تشكيلة ميلان في الموسم الجديد

وكالات (صدى):
كشف مينو رايولا مدير أعمال النجم زلاتان إبراهيموفيتش، عن عدم انضمام المهاجم السويدي المخضرم إلى تشكيلة ميلان التي ستبدأ الاستعداد للموسم الجديد، يوم الاثنين.

وقال رايولا :“لا أعتقد أن إبرا سيكون مع تجمع اللاعبين غدًا، ونحن في مرحلة جيدة من المفاوضات مع ميلان لكن لم نتوصل لاتفاق بعد“.

وأضاف رايولا:“أعتقد أنها ليست مشكلة اقتصادية، لكنها مشكلة قناعة وأسلوب، وإذا رفض إبرا البقاء لن تكون هناك مفاوضات، وإذا قبِل أن نتفاوض معه إذن هو يريد البقاء، ونحن لا نعمل على خلق المشاكل بل إيجاد حلول“.

وتابع مدير الأعمال الشهير:“إذا لم أكن متفائلًا، بنجاح المفاوضات فسأبقى في منزلي، ويجب أن نكون متفائلين دائمًا، وأنا لا أعمل على خلق المشاكل بل إيجاد حل“.

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أحدث التعليقات

العدناني
أصلا كيف في ذا السن وتركبونها قطار الموت
abdul
هذا مثل بعض المخَدَّرة عقولهم عندنا، يبرزون ( الأيدي ) لدي الصرّاف ثم يسطون علي البنك. والبوليس يلحقهم علي عنوانهم. * أيدِي باللغة الامركانية تعني بطاقة الهوية .
عدو الخونة
جيدين على ابو مطلق بس
عدو الخونة
ياسبق اتقوا الله وابعدوا الصور الخادشة وشبه العاربة تراكم مؤاخذين بفعلكم وبمن تلوثون نظرهم بهذه الصورة التي تظهر على الصحيفة عنوة على القراء
يحيى العسيري
لازم يكن التعليق محترم لان مااحديعرف نيت اي شخص

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