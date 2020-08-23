إبراهيموفيتش لن ينضم إلى تشكيلة ميلان في الموسم الجديد

وكالات (صدى):
كشف مينو رايولا مدير أعمال النجم زلاتان إبراهيموفيتش، عن عدم انضمام المهاجم السويدي المخضرم إلى تشكيلة ميلان التي ستبدأ الاستعداد للموسم الجديد، يوم الاثنين.
وقال رايولا :“لا أعتقد أن إبرا سيكون مع تجمع اللاعبين غدًا، ونحن في مرحلة جيدة من المفاوضات مع ميلان لكن لم نتوصل لاتفاق بعد“.
وأضاف رايولا:“أعتقد أنها ليست مشكلة اقتصادية، لكنها مشكلة قناعة وأسلوب، وإذا رفض إبرا البقاء لن تكون هناك مفاوضات، وإذا قبِل أن نتفاوض معه إذن هو يريد البقاء، ونحن لا نعمل على خلق المشاكل بل إيجاد حلول“.
وتابع مدير الأعمال الشهير:“إذا لم أكن متفائلًا، بنجاح المفاوضات فسأبقى في منزلي، ويجب أن نكون متفائلين دائمًا، وأنا لا أعمل على خلق المشاكل بل إيجاد حل“.