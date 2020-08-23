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الدكتور محمد السديري .. نائب وزير التعليم الذي استغل دراسته الخارجية لخدمة الوطن

Time منذ 41 دقيقة
Views 1653
الدكتور محمد السديري .. نائب وزير التعليم الذي استغل دراسته الخارجية لخدمة الوطن

عادل الحربي (صدى):
صدر اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور محمد السديري، نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة، وإعفاء الدكتور حاتم بن حسن بن حمزة المرزوقي.

والدكتور محمد السديري، هو أستاذ نظم المعلومات وإدارة الأعمال، إذ أنه حاصل على دكتوراه في إدارة الأعمال تخصص نظم معلومات إدارية عام 2000 من جامعة ليستر في المملكة المتحدة.

كما حصل "السديري" على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1996 من جامعة كاليفورنيا الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك ماجستير في الاقتصاد عام 1996 من الجامعة ذاتها، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1988 من جامعة الملك عبدالعزيز.

وكان أستاذًا في عدة تخصصات بجامعة الملك سعود حتى عام 2014، وكذلك عمل معيدًا بجامعة الملك عبدالعزيز عام 1989م، وفقًا للموقع الرسمي لجامعة الملك سعود.

وفي عامي 2018/ 2019، شغل منصب المدير العام في صندوق الموارد البشرية "هدف"، وعضوًا في مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو"، والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو"، وشركة وادي الرياض، وجميعها ممثلًا عن "هدف".

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أحدث التعليقات

العدناني
أصلا كيف في ذا السن وتركبونها قطار الموت
abdul
هذا مثل بعض المخَدَّرة عقولهم عندنا، يبرزون ( الأيدي ) لدي الصرّاف ثم يسطون علي البنك. والبوليس يلحقهم علي عنوانهم. * أيدِي باللغة الامركانية تعني بطاقة الهوية .
عدو الخونة
جيدين على ابو مطلق بس
عدو الخونة
ياسبق اتقوا الله وابعدوا الصور الخادشة وشبه العاربة تراكم مؤاخذين بفعلكم وبمن تلوثون نظرهم بهذه الصورة التي تظهر على الصحيفة عنوة على القراء
يحيى العسيري
لازم يكن التعليق محترم لان مااحديعرف نيت اي شخص

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