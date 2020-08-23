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«الخريف» يقود هيئة المحتوى المحلي بـ 26 عامًا من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري

Time منذ 51 دقيقة
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«الخريف» يقود هيئة المحتوى المحلي بـ 26 عامًا من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري

نايف السالم (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"،اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا يقضي بتعيين بندر الخريف رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية .

وتستعرض «صحيفة صدى» الإلكترونية أبرز المعلومات والمحطات في مسيرة الأستاذ بندر الخريف.

- يعتبر بندر الخريف أول وزيرًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.

- تخرج الخريف في قسم الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة الملك سعود، وحصل على عدد من الدورات في الإدارة والقيادة والاستثمار من IMD سويسرا.

- تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله إبراهيم الخريف (شركة قابضة لمجموعة شركات صناعية وتجارية واستثمارية).

- كما تولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، (شركة تعمل في مجال صناعة الأعلاف وإنتاج الدواجن وعدد من الأنشطة الأخرى ذات العلاقة).

-شغل منص رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لحلول الأغذية - مفسكو (بالشراكة مع شركة كارغيل الأميركية)، شركة تعمل في مجال صناعة النشا والجلوكوز والفركتوز.

- رئيس مجلس إدارة مجموعة الدخيل للاستثمار AFG (شركة مالية).

- يمتلك 26 عاماً من الخبرة في المجال الصناعي والتجاري والاستثماري

ـ- ومن أبرز المهام التي أٌسندت إليه طوال مسيرته الأتي : رئيس مجلس إدارة شركة ميزات للتطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الآلي السعودي (في مجال بيع قطع الغيار)،نائب رئيس مجلس إدارة شركة مكين كابيتال (شركة مالية).

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أحدث التعليقات

العدناني
أصلا كيف في ذا السن وتركبونها قطار الموت
abdul
هذا مثل بعض المخَدَّرة عقولهم عندنا، يبرزون ( الأيدي ) لدي الصرّاف ثم يسطون علي البنك. والبوليس يلحقهم علي عنوانهم. * أيدِي باللغة الامركانية تعني بطاقة الهوية .
عدو الخونة
جيدين على ابو مطلق بس
عدو الخونة
ياسبق اتقوا الله وابعدوا الصور الخادشة وشبه العاربة تراكم مؤاخذين بفعلكم وبمن تلوثون نظرهم بهذه الصورة التي تظهر على الصحيفة عنوة على القراء
يحيى العسيري
لازم يكن التعليق محترم لان مااحديعرف نيت اي شخص

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