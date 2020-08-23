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حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من طن حشيش و400 ألف قرص امفيتامين المخدر

Time منذ 59 دقيقة
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حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من طن حشيش و400 ألف قرص امفيتامين المخدر

الدمام (صدى):
تمكن رجال حرس الحدود في المنطقة الشرقية - بفضل الله - من إحباط محاولة تهريب (388732) ثلاث مئة وثمانية وثمانين ألفاً وسبع مئة واثنين وثلاثين قرص امفيتامين المخدر، و (1125) ، ألف ومئة وخمسة وعشرين كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة، في سواحل الخفجي بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار تنفيذ مهامهم للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه تم ضبط المواد المخدرة وإحالتها إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في التصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود، أو تجاوزها بطريقة غير نظامية، والتعامل معهم بكل حزم وقوة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
omar
ام الدنيا فيها لصوص بس اغبياء
عابر سبيل
ريم انسانه محترمه ولطيفه ...
زائر
ياليت تصلحون مكابح دوريات المرور اولا ثم إزالة تظليل مركبات المرور ..أو لا تطبقوا النظام !!

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