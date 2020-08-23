الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة العطلة الصيفية لابنة بشار الأسد في تركيا

Time منذ 53 دقيقة
Views 1806
حقيقة العطلة الصيفية لابنة بشار الأسد في تركيا

وكالات (صدى):
انتشرت خلال الساعات الماضية صورًا زعم البعض أنها تعود لابنة الرئيس السوري بشار الأسد، وهي تستجم على يخت في إحدى المدن الساحلية التركية السياحية لقضاء العطلة مع أصدقائها.

وتم تداول الخبر بشكل واسع؛ دون التأكد من صحة الصور ؛ حيث زعمت صحيفة ”صباح“ التركية، المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الأحد أن هناك أحاديث عن وجود زين الأسد، ابنة بشار الأسد في مدينة بودروم السياحية على سواحل بحر إيجة"

وأكدت وسائل الإعلام التركية، أن زين الأسد وأصدقاءها أخفوا هويتهم الحقيقية في مدينة بودروم، فيما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الخبر هو لمجرد الإثارة ولفت النظر، لأنه لا يمكن لابنة الرئيس السوري زيارة تركيا في ظل العداء المتفاقم بين البلدين منذ تسعة أعوام.

وأعرب المعارض السوري قتيبة ياسين عن استغرابه من هذا الخبر، مشيرا إلى أن الصورة المنشورة مع الخبر هي لابنة فلك جميل الأسد، وابنها، أي حفيد فلك الأسد.

وقال ياسين إن فلك جميل الأسد، وهي ابنة عم الرئيس السوري، متزوجة من شخص لبناني من بيت أبو حمزة، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن لبشار الأسد من زوجته أسماء ثلاثة أولاد، هم حافظ وكريم وزين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
omar
ام الدنيا فيها لصوص بس اغبياء
عابر سبيل
ريم انسانه محترمه ولطيفه ...
زائر
ياليت تصلحون مكابح دوريات المرور اولا ثم إزالة تظليل مركبات المرور ..أو لا تطبقوا النظام !!

أخر الأخبار

العامل يسألونه لوجاك حرامي وش تسوي وجالس يشرحلهم الخطة
العامل يسألونه لوجاك حرامي وش تسوي وجالس يشرحلهم الخطة
Time منذ دقيقتين Views 129
رشوه عيني عينك !
رشوه عيني عينك !
Time منذ 3 دقائق Views 151
صلة القرابة بين الملك المؤسس والإمام سعود الذي أهدى السيف الأجرب لـ«آل خليفة»
صلة القرابة بين الملك المؤسس والإمام سعود الذي أهدى السيف الأجرب لـ«آل خليفة»
Time منذ 4 دقائق Views 1133
" البنوك " للمواطنين: تأكدوا من كتابة الأحرف بشكل صحيح في عنوان البريد الإلكتروني
" البنوك " للمواطنين: تأكدوا من كتابة الأحرف بشكل صحيح في عنوان البريد الإلكتروني
Time منذ 11 دقيقة Views 1320
رقم سيارة يُباع بـ 7 ملايين درهم في دبي 
رقم سيارة يُباع بـ 7 ملايين درهم في دبي 
Time منذ 19 دقيقة Views 362
زوج كيم كاردشيان يصدر أحذية تحمل أسماء الملائكة
زوج كيم كاردشيان يصدر أحذية تحمل أسماء الملائكة
Time منذ 28 دقيقة Views 331
"المرور" يقدم نصيحة للسائقين بشأن المكابح
"المرور" يقدم نصيحة للسائقين بشأن المكابح
Time منذ 42 دقيقة Views 1627
نهاية مروعة وسط الطعوس
نهاية مروعة وسط الطعوس
Time منذ 50 دقيقة Views 458
الهلال والنصر في دوري مربع 1421هـ ولقطات تحكيمية مثيرة للجدل
الهلال والنصر في دوري مربع 1421هـ ولقطات تحكيمية مثيرة للجدل
Time منذ 50 دقيقة Views 507
حقيقة العطلة الصيفية لابنة بشار الأسد في تركيا
حقيقة العطلة الصيفية لابنة بشار الأسد في تركيا
Time منذ 53 دقيقة Views 1806