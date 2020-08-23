حقيقة العطلة الصيفية لابنة بشار الأسد في تركيا

وكالات (صدى):
انتشرت خلال الساعات الماضية صورًا زعم البعض أنها تعود لابنة الرئيس السوري بشار الأسد، وهي تستجم على يخت في إحدى المدن الساحلية التركية السياحية لقضاء العطلة مع أصدقائها.
وتم تداول الخبر بشكل واسع؛ دون التأكد من صحة الصور ؛ حيث زعمت صحيفة ”صباح“ التركية، المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم الأحد أن هناك أحاديث عن وجود زين الأسد، ابنة بشار الأسد في مدينة بودروم السياحية على سواحل بحر إيجة"
وأكدت وسائل الإعلام التركية، أن زين الأسد وأصدقاءها أخفوا هويتهم الحقيقية في مدينة بودروم، فيما أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا الخبر هو لمجرد الإثارة ولفت النظر، لأنه لا يمكن لابنة الرئيس السوري زيارة تركيا في ظل العداء المتفاقم بين البلدين منذ تسعة أعوام.
وأعرب المعارض السوري قتيبة ياسين عن استغرابه من هذا الخبر، مشيرا إلى أن الصورة المنشورة مع الخبر هي لابنة فلك جميل الأسد، وابنها، أي حفيد فلك الأسد.
وقال ياسين إن فلك جميل الأسد، وهي ابنة عم الرئيس السوري، متزوجة من شخص لبناني من بيت أبو حمزة، دون مزيد من التفاصيل.
يشار إلى أن لبشار الأسد من زوجته أسماء ثلاثة أولاد، هم حافظ وكريم وزين.