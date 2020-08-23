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وزير الصحة يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني

Time منذ ساعتين
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وزير الصحة يعتمد جائزة الضمان الصحي التعاوني

الرياض (صدى):
عقد مجلس الضمان الصحي التعاوني اجتماعه الدوري رقم 110 اليوم برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وذلك عبر الاتصال المرئي.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إذ وافق على خطة مشروع جائزة الضمان الصحي التعاوني التي تستهدف تحفيز الجهات ذات العلاقة (شركات التأمين، ومقدمي الرعاية الصحية، وشركات إدارة المطالبات، وشركات إدارة دورة الإيرادات، وأصحاب العمل)، كما وافق المجلس على خطة تطوير الهوية المؤسسية لتتماشى مع إستراتيجية المجلس والتحول في القطاع.

واستعرض المجلس الخطة الزمنية لعدد من مشروعات مجلس الضمان الصحي التعاوني.

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أنت بتعرف أية هو المنطق ..
الصمت المجروح
لبه الجبيل. الحمدالله من ١٤٠٥ وانا فيها. والحمدالله. احمد ربي اني عايشه فيها.
الشرقيه
ما عنكم عروض بالصيف كيلو + كيلو مجانآ
احمد
كلامك غير صحيح ... فقط لتسويق الهيل الامريكي الخايس
احمد
غصب نشتري من الهيل الامريكي الخايس او هيل يبل علي المغشوش والمسوس والغير صالح للاستهلاك الادمي . الهند صرحت ان مايقال عن الهيل الهندي كذب وكل دول العالم تستورده

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