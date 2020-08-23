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ياسر القحطاني ينتقد الجماهير السلبية: «انتقدوا الهلال بمنطقية»

Time منذ 47 دقيقة
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ياسر القحطاني ينتقد الجماهير السلبية: «انتقدوا الهلال بمنطقية»

نواف السالم (صدى):
وجه لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني رسالة إلى جماهير الهلال المهاجمين له بعد هزيمة الأهلي الأخيرة.

وقال اللاعب عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي : " الآن سهل جداً الوصول للاعب من خلال التواصل الإجتماعي لتكن إيجابياً في دعمك لنجوم الفريق وأن تبتعد عن الطرح السلبي وتصفية الحسابات".

وتابع "القحطاني" : "يجب على جمهور الهلال معرفة الأهم خلال هذه الفترة، هل من المهم تكسير أجنحة الفريق خلال هذا الوقت الحاسم؟ هل من الإيجابي نزع الثقة والتشكيك في الجهاز الفني والإداري واللاعبين خلال هذا الوقت؟".

وأشار إلى أن الإدارة التي أعدت الفريق ضد النصر والجهاز الفني واللاعبين الذي شاركوا هم نفسهم الذي لعبوا ضد الأهلي.

واختتم : " لا أحد أحرص من اللاعبين، الإدارة والجهاز الفني على تحقيق اللقب. كونوا إيجابيين وانتقدوا بمنطقية".

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أنت بتعرف أية هو المنطق ..
الصمت المجروح
لبه الجبيل. الحمدالله من ١٤٠٥ وانا فيها. والحمدالله. احمد ربي اني عايشه فيها.
الشرقيه
ما عنكم عروض بالصيف كيلو + كيلو مجانآ
احمد
كلامك غير صحيح ... فقط لتسويق الهيل الامريكي الخايس
احمد
غصب نشتري من الهيل الامريكي الخايس او هيل يبل علي المغشوش والمسوس والغير صالح للاستهلاك الادمي . الهند صرحت ان مايقال عن الهيل الهندي كذب وكل دول العالم تستورده

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