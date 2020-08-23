ياسر القحطاني ينتقد الجماهير السلبية: «انتقدوا الهلال بمنطقية»

نواف السالم (صدى):
وجه لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني رسالة إلى جماهير الهلال المهاجمين له بعد هزيمة الأهلي الأخيرة.
وقال اللاعب عبر فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي : " الآن سهل جداً الوصول للاعب من خلال التواصل الإجتماعي لتكن إيجابياً في دعمك لنجوم الفريق وأن تبتعد عن الطرح السلبي وتصفية الحسابات".
وتابع "القحطاني" : "يجب على جمهور الهلال معرفة الأهم خلال هذه الفترة، هل من المهم تكسير أجنحة الفريق خلال هذا الوقت الحاسم؟ هل من الإيجابي نزع الثقة والتشكيك في الجهاز الفني والإداري واللاعبين خلال هذا الوقت؟".
وأشار إلى أن الإدارة التي أعدت الفريق ضد النصر والجهاز الفني واللاعبين الذي شاركوا هم نفسهم الذي لعبوا ضد الأهلي.
واختتم : " لا أحد أحرص من اللاعبين، الإدارة والجهاز الفني على تحقيق اللقب. كونوا إيجابيين وانتقدوا بمنطقية".