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البريد السعودي يوضح المواد ممنوعة الشحن (فيديو)

Time منذ 41 دقيقة
Views 1454
البريد السعودي يوضح المواد ممنوعة الشحن (فيديو)

الرياض (صدى):
كشف البريد السعودي أن بعض المواد يُمنع شحنها عبر خدماته، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية والوقائية.

وأشار البريد إلى أنه يُمنع نقل المواد السامة والمعدية، مثل مبيدات الآفات والمواد الكيميائية الزراعية ومركبات الزئبق والفيروسات، عبر البريد السعودي، إضافة إلى السوائل القابلة للاشتعال مثل القداحات ودهان الزيت والغراء وبعض العطور وأعواد الثقاب والفحم والحطب والألعاب النارية والذخيرة.”

وقال مدير العبيلي مدير إدارة النقل السطحي والترحيل في البريد، المواد الممنوعة هي مواد ممنوعة دوليا وعلى مستوى العالم مثل العطور وحليب الأطفال والبطايات والمواط القابلة للإشتعال.

وأشاف : يوجد طلب لنقل هذا المواد عبر البريد السعودي من قبل العملاء، للك تم توضيح هذه المعلومة.

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أنت بتعرف أية هو المنطق ..
الصمت المجروح
لبه الجبيل. الحمدالله من ١٤٠٥ وانا فيها. والحمدالله. احمد ربي اني عايشه فيها.
الشرقيه
ما عنكم عروض بالصيف كيلو + كيلو مجانآ
احمد
كلامك غير صحيح ... فقط لتسويق الهيل الامريكي الخايس
احمد
غصب نشتري من الهيل الامريكي الخايس او هيل يبل علي المغشوش والمسوس والغير صالح للاستهلاك الادمي . الهند صرحت ان مايقال عن الهيل الهندي كذب وكل دول العالم تستورده

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