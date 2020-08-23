شاهد.. معاناة مواطن متضرر في سوق السمك المركزي بالقطيف

القطيف (صدى):
تحدث مواطن متضرر في سوق السمك المركزي بالقطيف عن معاناته بسبب ضعف الرقابة وسوء التنظيم بعد سيطرة العمالة الأجنبية على سوق الحرج.
وقال المواطن الذي يدعى محمد ويعمل بائعا للسمك إنه يوجد حرب عصابات في سوق السمك، لافتا:" ملاك محلات الأسماك يبيعون بالسوق ويصدروا كميات كبيرة من الأسماك للرياض والمدينة ومكة ".
وأوضح أنه يبيع في السوق فقط ولا يستطيع البيع خارجه، مشيرا إلى هرب العمالة الأجنبية من ممر صغير بالسوق أثناء حضور البلدية للموقع.
ويعج سوق السمك المركزي بالقطيف بالعمالة الأجنبية ويعاني من ضعف الرقابة وسوء التنظيم في ظل وجود جولات رقابية.