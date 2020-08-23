الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. معاناة مواطن متضرر في سوق السمك المركزي بالقطيف

Time منذ ساعة
Views 2374
Comment 1
شاهد.. معاناة مواطن متضرر في سوق السمك المركزي بالقطيف

القطيف (صدى):
تحدث مواطن متضرر في سوق السمك المركزي بالقطيف عن معاناته بسبب ضعف الرقابة وسوء التنظيم بعد سيطرة العمالة الأجنبية على سوق الحرج.

وقال المواطن الذي يدعى محمد ويعمل بائعا للسمك إنه يوجد حرب عصابات في سوق السمك، لافتا:" ملاك محلات الأسماك يبيعون بالسوق ويصدروا كميات كبيرة من الأسماك للرياض والمدينة ومكة ".

وأوضح أنه يبيع في السوق فقط ولا يستطيع البيع خارجه، مشيرا إلى هرب العمالة الأجنبية من ممر صغير بالسوق أثناء حضور البلدية للموقع.

ويعج سوق السمك المركزي بالقطيف بالعمالة الأجنبية ويعاني من ضعف الرقابة وسوء التنظيم في ظل وجود جولات رقابية.

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
omar
ام الدنيا فيها لصوص بس اغبياء
عابر سبيل
ريم انسانه محترمه ولطيفه ...
زائر
ياليت تصلحون مكابح دوريات المرور اولا ثم إزالة تظليل مركبات المرور ..أو لا تطبقوا النظام !!

أخر الأخبار

العامل يسألونه لوجاك حرامي وش تسوي وجالس يشرحلهم الخطة
العامل يسألونه لوجاك حرامي وش تسوي وجالس يشرحلهم الخطة
Time منذ دقيقتين Views 129
رشوه عيني عينك !
رشوه عيني عينك !
Time منذ 3 دقائق Views 151
صلة القرابة بين الملك المؤسس والإمام سعود الذي أهدى السيف الأجرب لـ«آل خليفة»
صلة القرابة بين الملك المؤسس والإمام سعود الذي أهدى السيف الأجرب لـ«آل خليفة»
Time منذ 4 دقائق Views 1132
" البنوك " للمواطنين: تأكدوا من كتابة الأحرف بشكل صحيح في عنوان البريد الإلكتروني
" البنوك " للمواطنين: تأكدوا من كتابة الأحرف بشكل صحيح في عنوان البريد الإلكتروني
Time منذ 11 دقيقة Views 1320
رقم سيارة يُباع بـ 7 ملايين درهم في دبي 
رقم سيارة يُباع بـ 7 ملايين درهم في دبي 
Time منذ 19 دقيقة Views 362
زوج كيم كاردشيان يصدر أحذية تحمل أسماء الملائكة
زوج كيم كاردشيان يصدر أحذية تحمل أسماء الملائكة
Time منذ 28 دقيقة Views 331
"المرور" يقدم نصيحة للسائقين بشأن المكابح
"المرور" يقدم نصيحة للسائقين بشأن المكابح
Time منذ 42 دقيقة Views 1627
نهاية مروعة وسط الطعوس
نهاية مروعة وسط الطعوس
Time منذ 50 دقيقة Views 458
الهلال والنصر في دوري مربع 1421هـ ولقطات تحكيمية مثيرة للجدل
الهلال والنصر في دوري مربع 1421هـ ولقطات تحكيمية مثيرة للجدل
Time منذ 50 دقيقة Views 507
حقيقة العطلة الصيفية لابنة بشار الأسد في تركيا
حقيقة العطلة الصيفية لابنة بشار الأسد في تركيا
Time منذ 53 دقيقة Views 1803