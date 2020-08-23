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مستشارة توضح الفرق بين التعليم عن بعد والتعليم المنزلي«فيديو»

Time منذ ساعتين
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مستشارة توضح الفرق بين التعليم عن بعد والتعليم المنزلي«فيديو»

الرياض (صدى):
كشف الدكتور محمد المقبل وكيل وزارة التعليم للتعليم العام للحديث عن آلية بداية العام الدراسي من خلال توصيات للأسر للتعامل مع التعليم عن بعد.

وقال المقبل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " تم " إن الأسرة شريك للمدرسة في عملية التعليم والتعلم، لافتا:" يوجد تعاون كبير بين الأسر والمدرسة من خلال استعلاماتهم ".

وتحدث المقبل عن استعدادات وزارة التعليم لعودة العام الدراسي، قائلا:" الوزارة أعدت نموذج وسيناريو تجريبي وفق مسميات معينة، فوضعت كل الاحتمالات حتى تكون جاهزة لأي احتمال متوقع عبر منصة مدرستي  المخصصة للتفاعل بين المعلمين والطلاب ".

وحول الجداول الزمنية للمرحلة الإبتدائية، رد المقبل، قائلا:" المرحلة الابتدائية ستكون فترة مسائية من الساعة ٣ عصرا ".

وفي السياق ذاته، أوضحت حنان الحمد مستشارة تربوية الفرق بين التعليم عن بُعد والتعليم المنزلي.

وقالت الحمد خلال حوارها في برنامج " تم ":" التعليم المنزلي: الطالب يدرس المادة العلمية بنفسه والمعلم دوره غائب تماما ".

وأضافت أن التعليم عن بعد يكون فيه تفاعل بين المعلم والطالب عبر المنصات الإلكترونية، حيث أن المعلم ملزم بخلق بيئة تفاعلية مع الطلاب من خلال إعطاء الطالب فرصة للتعبير عن نفسه ".

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أنت بتعرف أية هو المنطق ..
الصمت المجروح
لبه الجبيل. الحمدالله من ١٤٠٥ وانا فيها. والحمدالله. احمد ربي اني عايشه فيها.
الشرقيه
ما عنكم عروض بالصيف كيلو + كيلو مجانآ
احمد
كلامك غير صحيح ... فقط لتسويق الهيل الامريكي الخايس
احمد
غصب نشتري من الهيل الامريكي الخايس او هيل يبل علي المغشوش والمسوس والغير صالح للاستهلاك الادمي . الهند صرحت ان مايقال عن الهيل الهندي كذب وكل دول العالم تستورده

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