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تعليم حائل: منح مكاتب التعليم صلاحية استثناء بعض المعلمين في بعض الحالات(فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1487
تعليم حائل: منح مكاتب التعليم صلاحية استثناء بعض المعلمين في بعض الحالات(فيديو)

حائل (صدى):
أكد الدكتور منذر البليهد مدير تعليم حائل، على استعاد الإدارة في حائل لبدء الدراسة عن بعد، وفقًا لقرار وزارة التعليم.

وقال مدير تعليم حائل لقناة " الإخبارية " إن وزارة التعليم منذ بداية الازمة حريصة على صحة وسلامة الطلاب، وتطلبت المرحلة استئناف الدراسة عند بعد في الـ7 اسابيع الأولى.

وأضاف : فتح المكاتب والمدارس هو ضمان مهم لاستمرار عملية التعليم ولجودة الرحلة التعليمية للطلاب، ولذلك قررت الوزارة حضور منسوبي المدارس والمكاتب بشكل يومي مستمر والمعلمين حضورهم ليوم واحد.

وتابع : تم منح مكاتب التعليم صلاحية استثناء بعض المعلمين في بعض الحالات التي يصعب الوصول فيها إلى المدارس.

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أنت بتعرف أية هو المنطق ..
الصمت المجروح
لبه الجبيل. الحمدالله من ١٤٠٥ وانا فيها. والحمدالله. احمد ربي اني عايشه فيها.
الشرقيه
ما عنكم عروض بالصيف كيلو + كيلو مجانآ
احمد
كلامك غير صحيح ... فقط لتسويق الهيل الامريكي الخايس
احمد
غصب نشتري من الهيل الامريكي الخايس او هيل يبل علي المغشوش والمسوس والغير صالح للاستهلاك الادمي . الهند صرحت ان مايقال عن الهيل الهندي كذب وكل دول العالم تستورده

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