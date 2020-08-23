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خطوات استعادة البيانات في نظام نور

Time منذ ساعة
Views 1708
خطوات استعادة البيانات في نظام نور

الرياض (صدى):
يستعد الطلاب لبدء العام الدراسي عن بعد لمدة 7 أسابيع، من خلال زيارة موقع نظام نور من أجل تحديث البيانات، حيث ينسى البعض كلمة المرور واسم المستخدم للدخول

وأوضحت وزارة التعليم خطوات استعادة بيانات نظام نور، حيث يجب الدخول على موقع نور، والضغط على كلمة استعادة كلمة السر أو اسم المستخدم.

و إدخال رقم الهوية والبريد الإلكتروني المُسجّل في صفحة البيانات الخاصة بك في النظام والذي سبق التسجيل به، وإدخال رمز التحقق الموجود في الأسفل والضغط على كلمة إرسال

كما يجب التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة قبل الإرسال، والانتقال إلى البريد الإلكتروني المُسجّل والضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي وصلت من نظام نور.

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أنت بتعرف أية هو المنطق ..
الصمت المجروح
لبه الجبيل. الحمدالله من ١٤٠٥ وانا فيها. والحمدالله. احمد ربي اني عايشه فيها.
الشرقيه
ما عنكم عروض بالصيف كيلو + كيلو مجانآ
احمد
كلامك غير صحيح ... فقط لتسويق الهيل الامريكي الخايس
احمد
غصب نشتري من الهيل الامريكي الخايس او هيل يبل علي المغشوش والمسوس والغير صالح للاستهلاك الادمي . الهند صرحت ان مايقال عن الهيل الهندي كذب وكل دول العالم تستورده

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