وظائف نسائية شاغرة في شركة العليان بالرياض وجدة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة العليان للخدمات الغذائية واحد من خلال البوابة الوطنية للعمل " طاقات " عن توافر 11 وظيفة إدارية شاغرة " للنساء "، للعمل بالشركة في مدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية " أخصائي سلسلة التوريد، وأخصائي موارد بشرية ".
واشترطت الشركة في أخصائي سلسلة التوريد " العدد 4 وظائف - الرياض " أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص " إدارة الأعمال ".
ووضعت الشركة عدة شروط في أخصائي موارد بشرية " العدد 5 وظائف - الرياض " أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
وأشارت الشركة إلى عدة في أخصائي موارد بشرية " وظيفتان - جدة " أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص " الموارد البشرية، إدارة الأعمال ".
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/08/23م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/22م.