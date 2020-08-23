الأعداد السابقة للصحيفة

وظائف نسائية شاغرة في شركة العليان بالرياض وجدة 

Time منذ ساعة
Views 1489
وظائف نسائية شاغرة في شركة العليان بالرياض وجدة 

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة العليان للخدمات الغذائية واحد من خلال البوابة الوطنية للعمل " طاقات " عن توافر 11 وظيفة إدارية شاغرة " للنساء "، للعمل بالشركة في مدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية " أخصائي سلسلة التوريد، وأخصائي موارد بشرية ".

واشترطت الشركة في أخصائي سلسلة التوريد " العدد 4 وظائف - الرياض " أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص " إدارة الأعمال ".

ووضعت الشركة عدة شروط في أخصائي موارد بشرية " العدد 5 وظائف - الرياض " أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى عدة في أخصائي موارد بشرية " وظيفتان - جدة " أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص " الموارد البشرية، إدارة الأعمال ".

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/08/23م وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/22م.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ebrahim
طيب فرررق بينهم😹🤭
نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يشافية و يعافية
بندر أبو ريناد
كان ودي يعرضون صور من سجلاتهم و مستندات كما طلع هو على الهواء وعرض شهادته
وافي
شي مؤسف ومحزن لكن سوف يسأل امام الله من بيدة الأمر مليارات تهدر للفساد والافساد والناس من السيئ للاسواء حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو ماجد
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

خطوات استعادة البيانات في نظام نور
خطوات استعادة البيانات في نظام نور
Time منذ دقيقة Views 1051
تفاصيل إعلان منافسة تطوير مشروع تصميم شبكة المعلومات في الجمارك
تفاصيل إعلان منافسة تطوير مشروع تصميم شبكة المعلومات في الجمارك
Time منذ 7 دقائق Views 1160
6 نصائح ذهبية للوقاية من الغثيان والدوخة أثناء السفر 
6 نصائح ذهبية للوقاية من الغثيان والدوخة أثناء السفر 
Time منذ 14 دقيقة Views 1107
النصر يضع عينه على لاعب بشكتاش التركي
النصر يضع عينه على لاعب بشكتاش التركي
Time منذ 15 دقيقة Views 1314
وش يفك بينهم الحين
وش يفك بينهم الحين
Time منذ 17 دقيقة Views 248
الصلح زين
الصلح زين
Time منذ 18 دقيقة Views 209
سائق يدهس فتاة
سائق يدهس فتاة
Time منذ 18 دقيقة Views 209
شاهد.. فضل يوم عاشوراء وشهر محرم
شاهد.. فضل يوم عاشوراء وشهر محرم
Time منذ 35 دقيقة Views 1606
مشاري الفهيد: لم أشارك في الديربي.. وتركوا لنا "الفُتات"
مشاري الفهيد: لم أشارك في الديربي.. وتركوا لنا "الفُتات"
Time منذ 41 دقيقة Views 1531
محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء
محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء
Time منذ 47 دقيقة Views 1546