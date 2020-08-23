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مشاري الفهيد: لم أشارك في الديربي.. وتركوا لنا "الفُتات"

Time منذ 41 دقيقة
Views 1531
مشاري الفهيد: لم أشارك في الديربي.. وتركوا لنا "الفُتات"

ماجد محمد (صدى):
أكد الحكم المُعتزل مشاري الفهيد، أنه لم يكن حكم الـVAR في لقاء الديربي بين الهلال والنصر، وأن الصورة المتداولة كانت لـ ممدوح عسيري وليست له.

وأضاف في سياق آخر، أن التحكيم السعودي هو الحلقة الأضعف في الرياضة المحلية؛ لأن حقوقهم مسلوبة، وأخطائهم يتم تضخيمها على الرغم من أنها جزءًا من كرة القدم ويرتكبها الحكم الأجنبي أيضًا، إلا أنها تُتقبل منه على الرغم من فداحتها.

وأشار إلى أن الحكم السعودي يواجه مشاكل في مكافآت المباريات التي تتأخر أحيانًا عامين أو أكثر، وتباعد بعض المدن ما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة بالسيارة، وعدم ثقة الشارع الرياضية بهم.

واعتبر أن حكام الساحة الأفضل هم تركي الخضير ومحمد الهويش وماجد الشمراني، ومن المساعدين " خلف زيد وعيسى الخيبري " .

‎وأفاد بأن تركه مجال التحكيم منذ عام 2012م، جاء بعد الاستخارة، إذ تم الاعتماد على الحكم الأجنبي في معظم المباريات وترك "الفتات" إلى الحكم السعودي.

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أحدث التعليقات

ebrahim
طيب فرررق بينهم😹🤭
نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يشافية و يعافية
بندر أبو ريناد
كان ودي يعرضون صور من سجلاتهم و مستندات كما طلع هو على الهواء وعرض شهادته
وافي
شي مؤسف ومحزن لكن سوف يسأل امام الله من بيدة الأمر مليارات تهدر للفساد والافساد والناس من السيئ للاسواء حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو ماجد
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

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