دوي انفجار بين برجا وبعاصير في جبل لبنان

بيروت (صدى):
كشفت مصادر في لبنان، اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديداً بالقرب من موقع "جبانة بعاصير الجديدة"، الواقعة جنوب بيروت في محافظة جبل لبنان.
وتسبب دوي الانفجار بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، وقد شوهد الدخان بكثافة فوق المنطقة، وفقًا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"
وحضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث، حيث أفادت المعلومات الأولية بأن لا خسائر بشرية في الانفجار. والقوى الأمنية توجهت إلى المكان لتحديد السبب".