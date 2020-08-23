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دوي انفجار بين برجا وبعاصير في جبل لبنان

Time منذ ساعة
Views 1537
دوي انفجار بين برجا وبعاصير في جبل لبنان

بيروت (صدى):
كشفت مصادر في لبنان، اليوم الأحد، عن سماع دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديداً بالقرب من موقع "جبانة بعاصير الجديدة"، الواقعة جنوب بيروت في محافظة جبل لبنان.

وتسبب دوي الانفجار بحال من الخوف والهلع لدى المواطنين، وقد شوهد الدخان بكثافة فوق المنطقة، وفقًا لـ "الوكالة الوطنية للإعلام"

وحضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث، حيث أفادت المعلومات الأولية بأن لا خسائر بشرية في الانفجار. والقوى الأمنية توجهت إلى المكان لتحديد السبب".

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أحدث التعليقات

ebrahim
طيب فرررق بينهم😹🤭
نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يشافية و يعافية
بندر أبو ريناد
كان ودي يعرضون صور من سجلاتهم و مستندات كما طلع هو على الهواء وعرض شهادته
وافي
شي مؤسف ومحزن لكن سوف يسأل امام الله من بيدة الأمر مليارات تهدر للفساد والافساد والناس من السيئ للاسواء حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو ماجد
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

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