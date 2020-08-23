الأعداد السابقة للصحيفة

محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء

Time منذ 47 دقيقة
Views 1546
محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء

جدة (صدى):
وجه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء بمحافظة جدة.

وجاء ذلك بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة وعضوية: أمانة جدة، غرفة جدة، شرطة جدة، الدفاع المدني، شركة الكهرباء، شركة المياه الوطنية، لجنة التعديات.

وشدد سمو الأمير مشعل بن ماجد، على البدء الفوري بإزالة المواقع المخالفة بالمحافظة إنفاذا للتوجيهات السامية بهذا الشأن لما لتلك المخالفات من أضرار بيئية واقتصادية واجتماعية وأمنية وحثهم على تضافر الجهود بين الجهات تنفيذا للأوامر والتعليمات بذلك مع متابعة سموه الشخصية بهذا الشأن.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ebrahim
طيب فرررق بينهم😹🤭
نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يشافية و يعافية
بندر أبو ريناد
كان ودي يعرضون صور من سجلاتهم و مستندات كما طلع هو على الهواء وعرض شهادته
وافي
شي مؤسف ومحزن لكن سوف يسأل امام الله من بيدة الأمر مليارات تهدر للفساد والافساد والناس من السيئ للاسواء حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو ماجد
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

أخر الأخبار

خطوات استعادة البيانات في نظام نور
خطوات استعادة البيانات في نظام نور
Time منذ دقيقة Views 1041
تفاصيل إعلان منافسة تطوير مشروع تصميم شبكة المعلومات في الجمارك
تفاصيل إعلان منافسة تطوير مشروع تصميم شبكة المعلومات في الجمارك
Time منذ 7 دقائق Views 1152
6 نصائح ذهبية للوقاية من الغثيان والدوخة أثناء السفر 
6 نصائح ذهبية للوقاية من الغثيان والدوخة أثناء السفر 
Time منذ 14 دقيقة Views 1107
النصر يضع عينه على لاعب بشكتاش التركي
النصر يضع عينه على لاعب بشكتاش التركي
Time منذ 15 دقيقة Views 1305
وش يفك بينهم الحين
وش يفك بينهم الحين
Time منذ 17 دقيقة Views 243
الصلح زين
الصلح زين
Time منذ 17 دقيقة Views 209
سائق يدهس فتاة
سائق يدهس فتاة
Time منذ 18 دقيقة Views 209
شاهد.. فضل يوم عاشوراء وشهر محرم
شاهد.. فضل يوم عاشوراء وشهر محرم
Time منذ 35 دقيقة Views 1606
مشاري الفهيد: لم أشارك في الديربي.. وتركوا لنا "الفُتات"
مشاري الفهيد: لم أشارك في الديربي.. وتركوا لنا "الفُتات"
Time منذ 41 دقيقة Views 1522
محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء
محافظ جدة يوجه بالبدء الفوري بإزالة الأنشطة الصناعية غير المرخصة والموجودة داخل الأحياء
Time منذ 47 دقيقة Views 1546