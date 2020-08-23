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"هدف" يكشف حقيقة "بائع الشاهي" : "عمل بمرتب 8000 ريال لكنه رحل"

Time منذ ساعة
Views 2757
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"هدف" يكشف حقيقة "بائع الشاهي" : "عمل بمرتب 8000 ريال لكنه رحل"

محمد السعران (صدى):
كشف صندوق الموارد البشرية "هدف"، حقيقة "بائع الشاهي" الحاصل على ماجستير لكنه لم يجد وظيفة له، والذي نشرت "صدى" مقطع له بزي التخرج ويشتكي من عدم التوظيف.

وأوضح "هدف" ، أنه تم التواصل ولقاء الشاب لبحث موضوعه ومساعدته في الحصول على فرصة وظيفة مناسبة له.

وأضاف أنه اتضح وفقاً للسجلات الادارية وسجلات البوابة الوطنية للعمل (طاقات) التابعة للصندوق، أن الشاب سبق أن عمل في 5 فرص وظيفية.

وتابع: " تنوعت الوظائف التي عمل بها بين عدة قطاعات، منها المصرفي والطبي والسياحي والغذائي، وبلغ مرتبه الشهري في إحدى الوظائف لـ 8000 ريال، إلا أنه لم يستمر ويستقر في أي منها " .

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أحدث التعليقات

ebrahim
طيب فرررق بينهم😹🤭
نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يشافية و يعافية
بندر أبو ريناد
كان ودي يعرضون صور من سجلاتهم و مستندات كما طلع هو على الهواء وعرض شهادته
وافي
شي مؤسف ومحزن لكن سوف يسأل امام الله من بيدة الأمر مليارات تهدر للفساد والافساد والناس من السيئ للاسواء حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو ماجد
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

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