نجم ليفربول يطمح في الانضمام إلى برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الهولندي جورجينيو فاينالدوم، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يريد اللعب تحت قيادة المدرب الجديد لنادي برشلونة رونالد كومان.
وأوضحت التقارير، أن الصفقة قد تكلف النادي الإسباني مبلغا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو؛ كما أن إدارة البارسا بإمكانها دفع قيمة اللاعب بالفعل، إذا نجحوا في بيع بعض اللاعبين المتواجدين وغير المرغوب بهم في الوقت الحالي.
ومن الجدير بالذكر، أن عقد فاينالدوم الحالي ينتهي في يونيو 2021، وحتى الآن، مفاوضات التجديد بينه وبين ليفربول لم تنجح؛ لذلك فهو يستطيع الدخول في مفاوضات مع أي ناد، بداية من يناير المقبل.