الأعداد السابقة للصحيفة

نجم ليفربول يطمح في الانضمام إلى برشلونة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1350
نجم ليفربول يطمح في الانضمام إلى برشلونة

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن الهولندي جورجينيو فاينالدوم، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، يريد اللعب تحت قيادة المدرب الجديد لنادي برشلونة رونالد كومان.

وأوضحت التقارير، أن الصفقة قد تكلف النادي الإسباني مبلغا يتراوح بين 20 إلى 25 مليون يورو؛ كما أن إدارة البارسا بإمكانها دفع قيمة اللاعب بالفعل، إذا نجحوا في بيع بعض اللاعبين المتواجدين وغير المرغوب بهم في الوقت الحالي.

ومن الجدير بالذكر، أن عقد فاينالدوم الحالي ينتهي في يونيو 2021، وحتى الآن، مفاوضات التجديد بينه وبين ليفربول لم تنجح؛ لذلك فهو يستطيع الدخول في مفاوضات مع أي ناد، بداية من يناير المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عود الخونة
تصرف حضاري وكم نود لو ان ادراة المرور تتعامل بمثل هذا النعامل المتفهم لحاجات الناس واحوالهم
Faisal Alkhaldi
تم انا ياليت تقبلين الزواج فيني واكون البادي قارد تبعك ماراح تخسرين ياريم
خالد بكر
ياريم وادي ثقيف ودي اتزوجك ياريم وانعم في شركاتك
خالد بكر
عبدالمجيد تمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

مكة تسجل أعلى إصابات بكورونا اليوم
مكة تسجل أعلى إصابات بكورونا اليوم
Time منذ 17 دقيقة Views 1358
بالفيديو.. الملاكمان مايك تايسون وبادو جاك يؤديان الصلاة بعد اعتناقهما الإسلام
بالفيديو.. الملاكمان مايك تايسون وبادو جاك يؤديان الصلاة بعد اعتناقهما الإسلام
Time منذ 22 دقيقة Views 1580
كيف تعاملت امرأة مع زوجها الخائن
كيف تعاملت امرأة مع زوجها الخائن
Time منذ 24 دقيقة Views 315
شرطي يعدي على مسن بوحشية
شرطي يعدي على مسن بوحشية
Time منذ 25 دقيقة Views 229
جيلي بريفيس تتحدى بي إم دبليو M4 وAMG C63
جيلي بريفيس تتحدى بي إم دبليو M4 وAMG C63
Time منذ 28 دقيقة Views 193
رجل متوفي يتزوج 4 مرات
رجل متوفي يتزوج 4 مرات
Time منذ 33 دقيقة Views 226
أرامكو تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي
أرامكو تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي
Time منذ 38 دقيقة Views 1522
نجم ليفربول يطمح في الانضمام إلى برشلونة
نجم ليفربول يطمح في الانضمام إلى برشلونة
Time منذ 45 دقيقة Views 1350
متحدث الداخلية يُشدد على استمرار ضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية
متحدث الداخلية يُشدد على استمرار ضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية
Time منذ 50 دقيقة Views 1472
البلطان يوجه رسالة تهنئة لبانيغا بعد حصوله على لقب بطولة الدوري مع فريقه
البلطان يوجه رسالة تهنئة لبانيغا بعد حصوله على لقب بطولة الدوري مع فريقه
Time منذ 54 دقيقة Views 1509