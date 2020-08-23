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شرطة الرياض تضبط شقتين سكنيتين إحداهما مقراً لعيادة طبية يُديرهما وافد مخالف

Time منذ 52 دقيقة
Views 1534
شرطة الرياض تضبط شقتين سكنيتين إحداهما مقراً لعيادة طبية يُديرهما وافد مخالف

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الأحد ، من ضبط شقتين سكنيتين يديرهما وافد يمني ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من ضبط شقتين سكنيتين في حيي الوزارات والناصرية وسط مدينة الرياض يديرهما وافد يمني الجنسية في العقد السادس من العمر، ثبت تورطه باتخاذ إحداهما مقراً لعيادة طبية لعلاج العمالة الوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود معظمهم من الجالية الأثيوبية.

وتحتوي الشقة الأخرى على أكثر من (30,000) عبوة لأدوية ومستلزمات طبية ، تحصل عليها بطرق غير نظامية من إحدى شركات الأدوية الطبية، وعثر بداخلها على مبلغٍ مالي جاوز (800,000) ريال و (26) جواز سفر أجنبي، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ebrahim
طيب فرررق بينهم😹🤭
نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يشافية و يعافية
بندر أبو ريناد
كان ودي يعرضون صور من سجلاتهم و مستندات كما طلع هو على الهواء وعرض شهادته
وافي
شي مؤسف ومحزن لكن سوف يسأل امام الله من بيدة الأمر مليارات تهدر للفساد والافساد والناس من السيئ للاسواء حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو ماجد
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

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