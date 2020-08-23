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شاهد.. فضل يوم عاشوراء وشهر محرم

Time منذ 34 دقيقة
Views 1603
شاهد.. فضل يوم عاشوراء وشهر محرم

عادل الحربي (صدى):
كشف الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، فضل يوم عاشوراء وشهر محرم، موضحًا أن صيام يوم عشوراء سنة وليس فرضًا.

وقال الشيخ خلال برنامج " فتاوي " شهر الله المحرم هو من الأشهر الحرم، في محرم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم محرم وعاشوراء فهو باقي يصام على إنه سنة ولأن الله نجى فيه موسى وقومه فصامه موسى ليشكر الله.

وأضاف : كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منهم فصامه وأمر المسلمين بصيامه، ثم بعد ذلك جاء رمضان، ورمضان فرض على المسلمين في السنة الثانية، فقال من يشأ يصمه (عاشوراء) ومن شاء فلا يصمه.

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أحدث التعليقات

ebrahim
طيب فرررق بينهم😹🤭
نجاة محمد
الف سلامة و ربنا يشافية و يعافية
بندر أبو ريناد
كان ودي يعرضون صور من سجلاتهم و مستندات كما طلع هو على الهواء وعرض شهادته
وافي
شي مؤسف ومحزن لكن سوف يسأل امام الله من بيدة الأمر مليارات تهدر للفساد والافساد والناس من السيئ للاسواء حسبنا الله ونعم الوكيل
أبو ماجد
لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله

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