الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد الكويتي يوجه كلمة حول التسريبات الأمنية الأخيرة

Time منذ ساعة
Views 1986
Comment 1
ولي العهد الكويتي يوجه كلمة حول التسريبات الأمنية الأخيرة

خالد الظفيري (صدى):
وجه سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل قليل كلمة للشعب الكويتي حول آخر المستجدات في الساحة الكويتية .

وأكد ولي العهد الكويتي أن التسريبات الأمنية تهدف إلى شق الصف الوطني .

وقال خلال كلمته : نشهد بكل أسف ما يدور في الساحة الداخلية من عبث .. لا سيما التسريبات الأخيرة و هذه ممارسات شاذة و مرفوضة .

وكانت الداخلية الكويتية قد نشرت، الجمعة، قد علقت على تسريبات لجهاز أمن الدولة بالكويت تعود إلى 2018 ، قالت فيه أنه وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد امر معالي الوزير أنس خالد الصالح باستكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة الى القرارات التالية:

1- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.

2- إحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عود الخونة
تصرف حضاري وكم نود لو ان ادراة المرور تتعامل بمثل هذا النعامل المتفهم لحاجات الناس واحوالهم
Faisal Alkhaldi
تم انا ياليت تقبلين الزواج فيني واكون البادي قارد تبعك ماراح تخسرين ياريم
خالد بكر
ياريم وادي ثقيف ودي اتزوجك ياريم وانعم في شركاتك
خالد بكر
عبدالمجيد تمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

أخر الأخبار

مكة تسجل أعلى إصابات بكورونا اليوم
مكة تسجل أعلى إصابات بكورونا اليوم
Time منذ 16 دقيقة Views 1356
بالفيديو.. الملاكمان مايك تايسون وبادو جاك يؤديان الصلاة بعد اعتناقهما الإسلام
بالفيديو.. الملاكمان مايك تايسون وبادو جاك يؤديان الصلاة بعد اعتناقهما الإسلام
Time منذ 22 دقيقة Views 1580
كيف تعاملت امرأة مع زوجها الخائن
كيف تعاملت امرأة مع زوجها الخائن
Time منذ 24 دقيقة Views 312
شرطي يعدي على مسن بوحشية
شرطي يعدي على مسن بوحشية
Time منذ 24 دقيقة Views 229
جيلي بريفيس تتحدى بي إم دبليو M4 وAMG C63
جيلي بريفيس تتحدى بي إم دبليو M4 وAMG C63
Time منذ 28 دقيقة Views 191
رجل متوفي يتزوج 4 مرات
رجل متوفي يتزوج 4 مرات
Time منذ 32 دقيقة Views 213
أرامكو تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي
أرامكو تعلن عن إنشاء تنظيم إداري جديد للتطوير المؤسسي
Time منذ 38 دقيقة Views 1518
نجم ليفربول يطمح في الانضمام إلى برشلونة
نجم ليفربول يطمح في الانضمام إلى برشلونة
Time منذ 45 دقيقة Views 1347
متحدث الداخلية يُشدد على استمرار ضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية
متحدث الداخلية يُشدد على استمرار ضبط مخالفات الإجراءات الاحترازية
Time منذ 50 دقيقة Views 1471
البلطان يوجه رسالة تهنئة لبانيغا بعد حصوله على لقب بطولة الدوري مع فريقه
البلطان يوجه رسالة تهنئة لبانيغا بعد حصوله على لقب بطولة الدوري مع فريقه
Time منذ 54 دقيقة Views 1506