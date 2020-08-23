ولي العهد الكويتي يوجه كلمة حول التسريبات الأمنية الأخيرة

خالد الظفيري (صدى):
وجه سمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الصباح قبل قليل كلمة للشعب الكويتي حول آخر المستجدات في الساحة الكويتية .
وأكد ولي العهد الكويتي أن التسريبات الأمنية تهدف إلى شق الصف الوطني .
وقال خلال كلمته : نشهد بكل أسف ما يدور في الساحة الداخلية من عبث .. لا سيما التسريبات الأخيرة و هذه ممارسات شاذة و مرفوضة .
وكانت الداخلية الكويتية قد نشرت، الجمعة، قد علقت على تسريبات لجهاز أمن الدولة بالكويت تعود إلى 2018 ، قالت فيه أنه وبناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء أمس تعود لسنة 2018 فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد امر معالي الوزير أنس خالد الصالح باستكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة الى القرارات التالية:
1- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و7 ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.
2- إحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.