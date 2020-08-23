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«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ ساعة
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«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1702 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 280243 حالة تعافي، فيما سجلت 30 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3649 حالة.

َوأكد ‏متحدث الصحة، أن الإجراءات الوقائية منعت انتشار فيروس كورونا وبعض الأمراض الأخرى مثل فيروس "ميرس" ، فيما نصح الجميع بأهمية الحرص على أخذ المعلومة الطبية من مصادرها، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 4,674,950 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

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أحدث التعليقات

عود الخونة
تصرف حضاري وكم نود لو ان ادراة المرور تتعامل بمثل هذا النعامل المتفهم لحاجات الناس واحوالهم
Faisal Alkhaldi
تم انا ياليت تقبلين الزواج فيني واكون البادي قارد تبعك ماراح تخسرين ياريم
خالد بكر
ياريم وادي ثقيف ودي اتزوجك ياريم وانعم في شركاتك
خالد بكر
عبدالمجيد تمام
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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