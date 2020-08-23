الأعداد السابقة للصحيفة

الرياض قبل حوالي 40 عاما

Time منذ 20 دقيقة
Views 338
الرياض قبل حوالي 40 عاما
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
عبدالله
الجيل الحالي من اللاعبين السعوديين في نادي الاتحاد كسول جدا مقارنة بالاجيال السابقة. كان محمد نور والمنتشري ورضا تكر وكريري والمولد ومناف ابو شقير وكلهم كانوا يلعبوا من قلب.
المصري
بلوبيف بلوبيف - الشوق الشوق - ود يا ود - حلو يا حلو........ من طرف أخوك اللمبى
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. .. جيد انت وشرحك وهاالعصا يادكتور ..
عبدالله
هذا محترف في الاتحاد؟ اول مره اعرف...هههههه

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