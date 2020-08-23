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الرياض قبل حوالي 40 عاما
منذ 20 دقيقة
338
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ...
عبدالله
الجيل الحالي من اللاعبين السعوديين في نادي الاتحاد كسول جدا مقارنة بالاجيال السابقة. كان محمد نور والمنتشري ورضا تكر وكريري والمولد ومناف ابو شقير وكلهم كانوا يلعبوا من قلب.
المصري
بلوبيف بلوبيف - الشوق الشوق - ود يا ود - حلو يا حلو........ من طرف أخوك اللمبى
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. .. جيد انت وشرحك وهاالعصا يادكتور ..
عبدالله
هذا محترف في الاتحاد؟ اول مره اعرف...هههههه
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