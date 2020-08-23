شركة «تحكم» تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشاملة المحدودة " تحكم " باب التقديم على ثلاث وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- مدير إدارة المرافق ومركز البيانات ، ويُشترط :
- درجة البكالوريوس ويفل الماجيستير في التخصصات الهندسية والتقنية .
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذا صلة .
- خبرة لا تقل عن عامين في منصب إشرافي .
التقديم من هنــــــــا.
2- مهندس حوسبة أول ، ويُشترط :
- درجة البكالوريوس في تخصص " علوم الحاسب " أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التقنية .
التقديم من هنــــــــــا .
3- مسؤول أول مركز البيانات ، بنفس شروط الوظيفة السابقة ويُقبل تخصص تقنية المعلومات أو علوم الحاسب أو ما يعادلهما .
التقديم من هنــــــــــا .
وأكدت إدارة الشركة أن التقديم متاح الآن وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب .