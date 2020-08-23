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وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قراراً بإنشاء "إدارة المشاركة المجتمعية"

Time منذ 48 دقيقة
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وزير الشؤون البلدية والقروية يصدر قراراً بإنشاء "إدارة المشاركة المجتمعية"

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً بإنشاء إدارة بمسمى "إدارة المشاركة المجتمعية" لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي.

وتضمن القرار نقل مهام "إدارة التطوع البلدي" من وكالة الوزارة للشؤون البلدية وكذلك جميع الأعمال المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في مختلف الإدارات بديوان الوزارة إلى الإدارة الجديدة.

وتُعنى الادارة الجديدة بالتنسيق مع نظرائهم في القطاعات الأخرى في مجال المشاركة المجتمعية، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للتطوع والأيام العالمية الخاصة ذات العلاقة بالعمل البلدي.

وتضمن القرار تكليف فهد بن مبارك القثامي بالإشراف على "إدارة المشاركة المجتمعية".

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أحدث التعليقات

عبدالله
الجيل الحالي من اللاعبين السعوديين في نادي الاتحاد كسول جدا مقارنة بالاجيال السابقة. كان محمد نور والمنتشري ورضا تكر وكريري والمولد ومناف ابو شقير وكلهم كانوا يلعبوا من قلب.
المصري
بلوبيف بلوبيف - الشوق الشوق - ود يا ود - حلو يا حلو........ من طرف أخوك اللمبى
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. .. جيد انت وشرحك وهاالعصا يادكتور ..
عبدالله
هذا محترف في الاتحاد؟ اول مره اعرف...هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

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