الأعداد السابقة للصحيفة

«جستينة»: رصد مواقع تنتحل صفة «الإتحاد» وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

Time منذ 42 دقيقة
Views 1433
«جستينة»: رصد مواقع تنتحل صفة «الإتحاد» وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي والناقد الرياضي عدمان جستينة عن رصد إدارة الإتحاد مواقع تدعي إنتمائها للنادي وتنتحل صفته من خلال اختيار اسم الإتحاد ، بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بعد نشرها أخبار كاذبة .

وقال " جستينة " في حسابه عبر " تويتر " : مواقع تدعي اتحاديتها من خلال اختيارها لمسمى الاتحاد سواء بالعربي اوالانجليزي بدأت ادارة الاتحاد اجراءات قانونية ضد هذه المواقع التي شرها اكثر من خيرها .

وأضاف : هذه المواقع عبر احصائية موثقة تنشر اخبار لا اساس لها من الصحة وفاقدة المصدر.اضافة بث اراء تثير البلبلة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله
الجيل الحالي من اللاعبين السعوديين في نادي الاتحاد كسول جدا مقارنة بالاجيال السابقة. كان محمد نور والمنتشري ورضا تكر وكريري والمولد ومناف ابو شقير وكلهم كانوا يلعبوا من قلب.
المصري
بلوبيف بلوبيف - الشوق الشوق - ود يا ود - حلو يا حلو........ من طرف أخوك اللمبى
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. .. جيد انت وشرحك وهاالعصا يادكتور ..
عبدالله
هذا محترف في الاتحاد؟ اول مره اعرف...هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 19 ثانية Views 1007
9 صلاحيات لموظفي الضبط الجنائي وغرامة مالية وحبس لمرتكبي جرائم التستر التجاري
9 صلاحيات لموظفي الضبط الجنائي وغرامة مالية وحبس لمرتكبي جرائم التستر التجاري
Time منذ دقيقتين Views 1035
الصندوق العقاري يوضح شرطين لإيداع الدعم الشهري ويكشف سبب تأخره
الصندوق العقاري يوضح شرطين لإيداع الدعم الشهري ويكشف سبب تأخره
Time منذ 9 دقائق Views 1271
شركة «تحكم» تعلن عن وظائف شاغرة
شركة «تحكم» تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 15 دقيقة Views 1327
الرياض قبل حوالي 40 عاما
الرياض قبل حوالي 40 عاما
Time منذ 20 دقيقة Views 337
شاهد.. شذى حسون بزي المستشفى بعد خضوعها لجراحة نسائية دقيقة
شاهد.. شذى حسون بزي المستشفى بعد خضوعها لجراحة نسائية دقيقة
Time منذ 21 دقيقة Views 1448
عامل رايق على الاخر
عامل رايق على الاخر
Time منذ 24 دقيقة Views 296
سائق يوثق اللحظات الاخيرة
سائق يوثق اللحظات الاخيرة
Time منذ 25 دقيقة Views 290
روسيا تعلن إنتاج مليوني جرعة شهريًا من اللقاح الجديد
روسيا تعلن إنتاج مليوني جرعة شهريًا من اللقاح الجديد
Time منذ 27 دقيقة Views 1412
فلكية جدة: “كويكب نوفمبر” لا يشكل تهديدًا
فلكية جدة: “كويكب نوفمبر” لا يشكل تهديدًا
Time منذ 32 دقيقة Views 1375