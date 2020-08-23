«جستينة»: رصد مواقع تنتحل صفة «الإتحاد» وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها

ماجد محمد (صدى):
كشف الإعلامي والناقد الرياضي عدمان جستينة عن رصد إدارة الإتحاد مواقع تدعي إنتمائها للنادي وتنتحل صفته من خلال اختيار اسم الإتحاد ، بدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضدها بعد نشرها أخبار كاذبة .
وقال " جستينة " في حسابه عبر " تويتر " : مواقع تدعي اتحاديتها من خلال اختيارها لمسمى الاتحاد سواء بالعربي اوالانجليزي بدأت ادارة الاتحاد اجراءات قانونية ضد هذه المواقع التي شرها اكثر من خيرها .
وأضاف : هذه المواقع عبر احصائية موثقة تنشر اخبار لا اساس لها من الصحة وفاقدة المصدر.اضافة بث اراء تثير البلبلة .