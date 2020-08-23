تحديد شرطين لإقامة مباريات النصر على ملاعبه

نواف السالم (صدى):
قالت تقارير بأن إدارة اللجنة الفنية التابعة للإتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين، طالبت بتنفيذ شرطان على إدارة نادي النصر في حال إقامة المباريات على ملعب النادي " ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود".
وأشارت التقارير بأن إدارة صفوان السويكت طالبت من اللجنة الحضورإلى النادي للكشف عن مدى جاهزية أداء المباريات على ملعب النصر، واشترطت على الإدارة توفير شاشة رئيسة "ساعة" وتركيبها في الملعب، وتجهيز غرفة خاصة لتشغيل تقنية "VAR"، حتى تمنحها الضوء الأخضر لأداء المباريات عليه وفقًا لـ"الاقتصادية.
وبينت أن النصر أكمل باقي الشروط التشغيلية للملاعب، مثل تجهيز غرف ملابس اللاعبين للفريقين، والحكام، وكذلك غرف الأطباء، والاشتراطات الاحترازية لفيروس كورونا، إضافة لجاهزية الملعب الرئيس للنادي من زراعة وصيانة