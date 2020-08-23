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الانضباط توقف لاعبَي الأنصار والبكيرية

Time منذ ساعة
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الانضباط توقف لاعبَي الأنصار والبكيرية

الرياض (صدى):
أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بإيقاف لاعب نادي الأنصار إبراهيم مرشد الحربي مباراتين، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها, وتغريمه بمبلغ 15 ألف ريال لارتكابه سلوكٍ مشين تجاه لاعب الفريق المنافس، في المباراة التي جمعته فريقه مع حطين ضمن الجولة 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم , وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة, مشيرةً إلى أنه قرارها غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.

كما أوقفت اللجنة لاعب نادي البكيرية فهد محمد الحربي (3) مباريات بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها, وتغريمه بمبلغ 22500 ريال في قرار قابل للاستئناف لارتكابه سلوكٍ مشين تجاه لاعب الفريق المنافس، في المواجهة التي جمعت فريقه مع البكيرية ضمن الجولة 31 من نفس المسابقة , وذلك وفقاً لتقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

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أحدث التعليقات

المصري
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ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. .. جيد انت وشرحك وهاالعصا يادكتور ..
عبدالله
هذا محترف في الاتحاد؟ اول مره اعرف...هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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