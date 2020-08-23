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34.2% نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في المملكة

Time منذ ساعة
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34.2% نسبة الإصابة بالاضطرابات النفسية في المملكة

الرياض (صدى):
أوضحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الصحة النفسية، اليوم الأحد، أن نسبة الإصابة بأي اضطراب نفسي وفق الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الرابع في المملكة بلغت 34.2%.

ومن جانبها، قالت الأخصائي أول نفسي إكلينيكي ندى العيسى، أن اضطرابات القلق شكلت 23.2%، الأمر الذي يتناسب مع معظم إحصائيات منظمة الصحة العالمية، يليها اضطرابات التحكم بالدوافع 11.2%، الاضطرابات المزاجية 9.2%، اضطرابات الأكل 6.1٪، واضطرابات إساءة استخدام المواد 4%.

وأشارت " العيسى " إلى أن أكثر الاضطرابات المنفردة انتشارًا كانت قلق الانفصال، بنسبة 11.9%، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بنسبة 8%، اضطراب الاكتئاب الجسيم بنسبة 6%، الرهاب الاجتماعي بنسبة 506% وأخيرًا اضطراب الوسواس القهري بنسبة 4.1%.

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أحدث التعليقات

المصري
بلوبيف بلوبيف - الشوق الشوق - ود يا ود - حلو يا حلو........ من طرف أخوك اللمبى
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههه .. .. جيد انت وشرحك وهاالعصا يادكتور ..
عبدالله
هذا محترف في الاتحاد؟ اول مره اعرف...هههههه
ابو محمد 😎 ✍️
مجرمون ..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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