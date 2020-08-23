تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لهاتف هواوي الجديد «Enjoy 20 Plus»

وكالات (صدى):
كشفت تسريبات عن مواصفات هاتف هواوي الذكي الجديد "Enjoy 20 Plus" بالتزامن مع جهود الشركة الصينية لمواجهة العقوبات الأمريكية عليها .
وأكدت أن هاتف هواوي الجديد بطراز متوسط المدى برقم FRL-AN00a ، وقاعدة بيانات شركة " تشاينا تيليكوم " ، وشاشة بحجم 6.6 بوصة بدقة عالية بدون قواطع مع كاميرا أمامية قابلة للسحب بدقة 16 ميجا بكسل .
كما يتميز الهاتف بكاميرا خلفية مع مستشعر قياسي بدقة 48 ميجا بكسل وزاوية عريضة بدقة 8 ميجا بكسل ومستشعر مساعد 2 ميجابكسل ، مع بطارية عالية السرعة بقوة 40 واط ، وغيرها من الإمكانات التقنية