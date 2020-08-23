وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة باب التقديم على 179 وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء للعمل بمجال التمريض بمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب – مستشفى الملك فيصل العسكري .
المسمى الوظيفي : ممرض / ممرضة بمختلف الأقسام .
الشروط :
1- درجة البكالوريوس في تخصص " التمريض " .
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات .
3- شهادة دعم الحياة الأساسية BLS.
4- مهارات جيدة في التعامل مع الآخرين .
وحول موعد التقديم ، أكدت أنه متاح من اليوم الأحد 4 / 1 / 1442 هـ ، وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا .