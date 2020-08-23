الاتحاد الآسيوي يوافق على مطالب أندية المملكة

نواف السالم (صدى):
كشفت مصادر بأن ممثلو أندية المملكة تقدموا إلى الإتحاد الآسيوي لكرة القدم ، بطلب عقد إجتماع لمناقشة عدة أمور قبل مغادرة الفرق إلى قطر لإستكمال الدوري .
وقالت مصادر بأن بأن الإتحاد الآسيوي وافق على طلب الأندية بعقد اجتماع "عن بُعد" مع ممثلي "الهلال والنصر والأهلي والتعاون، اليوم الأحد ، وفقًا لـ"الرياضية".
وأوضحت الأندية بأنها ترغب في مناقشة عدت ملفات، أبرزها إلزام الأندية الأربعة بالوجود في فندق واحد، حيثُ سيؤدي ذلك إلى معاناة الفرق من صعوبات مختلفة، منها استخدام النادي الصحي، إضافة إلى مناقشة أمور مالية تخصُّ