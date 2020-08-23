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غرفة الشرقية توفر 30 وظيفة شاغرة

Time منذ ساعة
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غرفة الشرقية توفر 30 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت غرفة الشرقية من خلال الموقع الإلكتروني لمركز (غرفة الشرقية للتوظيف)، اليوم الأحد، عن توفر 30 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية، للعمل في قطاع البنوك في الدمام ومنطقة الرياض، بمسمى (أخصائي تمويل تأجيري).

وأوضحت الغرفة، أن أماكن العمل: الدمام، والرياض، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة، خبرة في مجال مبيعات السيارات، وأن يكون من سكان (منطقة الرياض، الدمام)، إجادة استخدام الحاسب الآلي، اللباقه وحسن المظهر، متفرغ للعمل.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن يكون العمر ما بين 20 إلى 30 سنة، الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات، القدرة على تحمل ضغط العمل؛ بينما المزايا: أيام العمل من السبت الى الخميس 8 ساعات دوام مقسم الى فترتين / الجمعة إجازة، والراتب يبدأ من 6000 ريال بالاضافه الى عمولات شهرية.

وتشمل المزايا: تأمين طبي للموظف وأفراد أسرته، تسجيل في التأمينات الاجتماعية، إجازة سنوية شهر مدفوعة الراتب، بينما التقديم من خلال:

1- أخصائي تمويل تأجيري (الدمام) من هنـــــــــــا .

2- أخصائي تمويل تأجيري (الرياض) من هنــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اعدموهم لعنة الله
ابو عمار
ملاعين تخلصو من الام من شان يلعبون عروس وعريسه
صقر الجبيل
ما تقدر تسكن بالجبيل لانه على الرغم من حلاوتها التي لا مثيل لها هناك أمور يصعب معها السكن بالجبيل اولها الغلاء الفاحش في كل شي اولها الاراضي والعقار والإيجارات. الثاني جوها خاصة في الصيف. كما ان بردها قارص الثالث بعدها عن باقي المدن فهي في أقصى الشرق السعودي ما بعدها الا الخفجي والكويت الرابع اَهلها نظاميين مثل الساعة يعني الساعة عشرة الكل نايم 😅 اذا تقدر على هالامور حياك الجبيل زي العسل❤️💚
ابو سعود
مخالفة مالية وانتهينا ليش السجن يمكن صار شيء مانعرفه
حمد الله
يجب أن تذكر المبلغ الراتب الحد الأدنى الله يهديك حتى يتعرف المهندس كم يستلم بعد معاناته الدراسيه خلال السنوات

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