إيران تصدر نتائج التحقيق بشأن الطائرة الاوكرانية

طهران (صدى):
ذكرت صحف محلية إيرانية بأن طهران أصدرت نتائج التحقيق بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية .
وقالت طهران في بيان لها بان الفارق بين الصاروخين الذين أسقطا الطائرة كان 25 ثانية .
ومن جانبه طالب المتحدث باسم أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية، بان بيان إيران سياسي غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن تحطم الطائرة في المحكمة الدولية، مشددا على طهران بضرورة الإعتراف بالحقيقة.
ويذكر ان إيران قد اعترفت في وقت سابق عن إسقاطها الطائرة أوكرانية، يناير الماضي وذلك بعد أيام من المراوغة شملت إرجاع سبب سقوط الطائرة إلى عطل فني، وادعاء تعطل الصندوق الأسود للطائرة.