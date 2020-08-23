الأعداد السابقة للصحيفة

إيران تصدر نتائج التحقيق بشأن الطائرة الاوكرانية

Time منذ ساعة
Views 1728
Comment 1
إيران تصدر نتائج التحقيق بشأن الطائرة الاوكرانية

طهران (صدى):
ذكرت صحف محلية إيرانية بأن طهران أصدرت نتائج التحقيق بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية .

وقالت طهران في بيان لها بان الفارق بين الصاروخين الذين أسقطا الطائرة كان 25 ثانية .

ومن جانبه طالب المتحدث باسم أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية، بان بيان إيران سياسي غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن تحطم الطائرة في المحكمة الدولية، مشددا على طهران بضرورة الإعتراف بالحقيقة.

ويذكر ان إيران قد اعترفت في وقت سابق عن إسقاطها الطائرة أوكرانية، يناير الماضي وذلك بعد أيام من المراوغة شملت إرجاع سبب سقوط الطائرة إلى عطل فني، وادعاء تعطل الصندوق الأسود للطائرة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
اعدموهم لعنة الله
ابو عمار
ملاعين تخلصو من الام من شان يلعبون عروس وعريسه
صقر الجبيل
ما تقدر تسكن بالجبيل لانه على الرغم من حلاوتها التي لا مثيل لها هناك أمور يصعب معها السكن بالجبيل اولها الغلاء الفاحش في كل شي اولها الاراضي والعقار والإيجارات. الثاني جوها خاصة في الصيف. كما ان بردها قارص الثالث بعدها عن باقي المدن فهي في أقصى الشرق السعودي ما بعدها الا الخفجي والكويت الرابع اَهلها نظاميين مثل الساعة يعني الساعة عشرة الكل نايم 😅 اذا تقدر على هالامور حياك الجبيل زي العسل❤️💚
ابو سعود
مخالفة مالية وانتهينا ليش السجن يمكن صار شيء مانعرفه
حمد الله
يجب أن تذكر المبلغ الراتب الحد الأدنى الله يهديك حتى يتعرف المهندس كم يستلم بعد معاناته الدراسيه خلال السنوات

أخر الأخبار

مشاهد غير مسبوقة لسد صيني يصرف كميات هائلة من مياه الفيضانات
مشاهد غير مسبوقة لسد صيني يصرف كميات هائلة من مياه الفيضانات
Time منذ 3 دقائق Views 131
ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض
ضبط مخالفين لأنظمة الصيد في محميتي الإمام عبدالعزيز والملك عبدالعزيز الملكيتين بالرياض
Time منذ 5 دقائق Views 1159
طريقة تسجيل المواليد عبر «أبشر» دون الحاجة لزيارة «الأحوال المدنية»
طريقة تسجيل المواليد عبر «أبشر» دون الحاجة لزيارة «الأحوال المدنية»
Time منذ 13 دقيقة Views 1171
تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لهاتف هواوي الجديد «Enjoy 20 Plus»
تسريبات تكشف مواصفات مذهلة لهاتف هواوي الجديد «Enjoy 20 Plus»
Time منذ 17 دقيقة Views 1272
الفرق بين قطرات العين ذات الإستخدام الواحد والقطرات ذات الإستخدام المتعدد
الفرق بين قطرات العين ذات الإستخدام الواحد والقطرات ذات الإستخدام المتعدد
Time منذ 23 دقيقة Views 1129
ويلفريد بوني أول الأجانب الراحلين عن نادي الاتحاد
ويلفريد بوني أول الأجانب الراحلين عن نادي الاتحاد
Time منذ 30 دقيقة Views 1417
وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتوطين المهن الهندسية بحد أدنى للأجور
وزير الموارد البشرية يصدر قرارًا بتوطين المهن الهندسية بحد أدنى للأجور
Time منذ 36 دقيقة Views 1725
مقتل رجل على يد شاب وفتاة بعدما نصحهما بعدم تعاطي المخدرات
مقتل رجل على يد شاب وفتاة بعدما نصحهما بعدم تعاطي المخدرات
Time منذ 42 دقيقة Views 1608
وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
وظائف صحية شاغرة بمستشفيات القوات المسلحة
Time منذ 47 دقيقة Views 1652
الاتحاد الآسيوي يوافق على مطالب أندية المملكة
الاتحاد الآسيوي يوافق على مطالب أندية المملكة
Time منذ 53 دقيقة Views 1933