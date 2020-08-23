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بالفيديو.. مواطنة تسوق تراث جازان على شكل دمي ترتدي الأزياء التراثية

Time منذ ساعة
Views 1711
بالفيديو.. مواطنة تسوق تراث جازان على شكل دمي ترتدي الأزياء التراثية

جازان (صدى):
في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجحت مواطنة من جازان في تحويل هوايتها البسيطة إلى مهنة حرفية جذابة بإستخدام الأزياء التراثية .

وقامت المواطنة " أم عبد الله " بتزيين الدمي بالأزياء التراثية وعرضها ما شجع الكثيرين على الإقبال عليها لما تتميز به من مظهر جذاب مرتبط بوجدان المواطنين .

وقال " أم عبد الله " أنها بدأت في هوايتها منذ أن كانت صغيرة وتطورت معها وألبستها زي جازان او عسير او الزي الجبلي مع الأشكال المختلفة حسب المناسبات التي تظهر بها الفتيات، وفقاً لـ " العربية " .

وأشارت ان تلك المهمة لا تستغرق منها وقت فقط ما بين ساعة ونصف إلى نصف ساعة حسب حجم الدمية ، مؤكدة أن أي شخص إذا فعل ما يحبه سيطوره إلى مشروع ناجح .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اعدموهم لعنة الله
ابو عمار
ملاعين تخلصو من الام من شان يلعبون عروس وعريسه
صقر الجبيل
ما تقدر تسكن بالجبيل لانه على الرغم من حلاوتها التي لا مثيل لها هناك أمور يصعب معها السكن بالجبيل اولها الغلاء الفاحش في كل شي اولها الاراضي والعقار والإيجارات. الثاني جوها خاصة في الصيف. كما ان بردها قارص الثالث بعدها عن باقي المدن فهي في أقصى الشرق السعودي ما بعدها الا الخفجي والكويت الرابع اَهلها نظاميين مثل الساعة يعني الساعة عشرة الكل نايم 😅 اذا تقدر على هالامور حياك الجبيل زي العسل❤️💚
ابو سعود
مخالفة مالية وانتهينا ليش السجن يمكن صار شيء مانعرفه
حمد الله
يجب أن تذكر المبلغ الراتب الحد الأدنى الله يهديك حتى يتعرف المهندس كم يستلم بعد معاناته الدراسيه خلال السنوات

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