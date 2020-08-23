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بالصور.. اندلاع حريق داخل مجمع تجاري في جازان
منذ ساعة
1784
جازان (صدى):
اندلع حريق في مجمع تجاري "ضباء مول" بمنطقة جازان، صباح اليوم الأحد.
واقتصر الحريق في مستودع للتخزين اليومي، فيما تمكن الدفاع المدني بجازان من إخماده دون أي إصابات.
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أحدث التعليقات
ابو عمار
اعدموهم لعنة الله
ابو عمار
ملاعين تخلصو من الام من شان يلعبون عروس وعريسه
صقر الجبيل
ما تقدر تسكن بالجبيل لانه على الرغم من حلاوتها التي لا مثيل لها هناك أمور يصعب معها السكن بالجبيل اولها الغلاء الفاحش في كل شي اولها الاراضي والعقار والإيجارات. الثاني جوها خاصة في الصيف. كما ان بردها قارص الثالث بعدها عن باقي المدن فهي في أقصى الشرق السعودي ما بعدها الا الخفجي والكويت الرابع اَهلها نظاميين مثل الساعة يعني الساعة عشرة الكل نايم 😅 اذا تقدر على هالامور حياك الجبيل زي العسل❤️💚
ابو سعود
مخالفة مالية وانتهينا ليش السجن يمكن صار شيء مانعرفه
حمد الله
يجب أن تذكر المبلغ الراتب الحد الأدنى الله يهديك حتى يتعرف المهندس كم يستلم بعد معاناته الدراسيه خلال السنوات
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