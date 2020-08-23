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دعوة المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لأبريل ويوليو

Time منذ يومين
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دعوة المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة لأبريل ويوليو

الرياض (صدى):
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية الأربعين مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهرَيْ أبريل ويوليو الماضيين، وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري.

ووجهت الهيئة المكلفين على المسارعة بتقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (هنـــــــــا)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها، وتجنباً لغرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة، بواقع 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.

وأكدت الهيئة، على المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) والذي يعمل من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (هنـــــــــــا).

وأشارت إلى أنه المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة الأربعين مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، في موعدٍ أقصاه نهاية الشهر التالي للفترة الضريبية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ستعرفي ليش ياحلوه يا بتاعة الجمعياات ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. حلوه شنهواب هههههههههههههههه .. تسميه عال العال ... .. الله يسعد مساك يااخ منتصر ..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
naeem
ياجماعه لاتظلموا النسوان انا وقت الحظر اقوم اطفى الانوار عليهم اتدخل فى الغسيل اتدخل فى الطبخ اتدخل فى غسيل الاوانى واتدخل فى طريقة نظافة البيت لى متزوج اكثر 15 سنه ماعمرى سويتها مع الحظر سويتها وفيه ناس كثير سوها اقول لكم قصة زميل لى اكتشف مع الحظر بعد جلوسه مع ابنائه انه احد بناته تخرجت من المرحله المتوسطه كان يحسبها فى الابتدائى

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