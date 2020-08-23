تخوفات من الموجة الثانية تعيد فرض قيود أكثر صرامة بالعالم

وكالات (صدى):
أعادت معظم دول العالم فرض قيود أكثر صرامة تحسبًا للموجة الثانية من الفيروس المستجد؛ حيث أغلقت كوريا الجنوبية الشواطئ والمطاعم، كما هو الحال في إيطاليا، بعدما سجلت أكثر من 300 إصابة جديدة خلال يومين متتاليين.
وتزداد المخاوف في أوروبا من حدوث موجة ثانية أيضا، خصوصا في إيطاليا، فيما تجاوز عدد الوفيات بالوباء في العالم عتبة 800 ألف السبت، الأمر الذي جعل دول عدة لا زالت تشدد قيودها؛ حيث فرضت فرنسا وضع الكمامة "بشكل منهجي" في الفصول الدراسية في المدارس الإعدادية والثانوية في بداية سبتمبر.
وعملت الهند، على فرض إجراءات صارمة خلال عطلة غانيش الدينية التي بدأت أخيرا، كما خفضت إمكانية الوصول إلى الشواطئ خلال هذا المهرجان الذي يستمر 10 أيام الذي تتخلله مسيرات تشارك فيها أعداد كبيرة من الناس.