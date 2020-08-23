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تخوفات من الموجة الثانية تعيد فرض قيود أكثر صرامة بالعالم

Time منذ يومين
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تخوفات من الموجة الثانية تعيد فرض قيود أكثر صرامة بالعالم

وكالات (صدى):
أعادت معظم دول العالم فرض قيود أكثر صرامة تحسبًا للموجة الثانية من الفيروس المستجد؛ حيث أغلقت كوريا الجنوبية الشواطئ والمطاعم، كما هو الحال في إيطاليا، بعدما سجلت أكثر من 300 إصابة جديدة خلال يومين متتاليين.

وتزداد المخاوف في أوروبا من حدوث موجة ثانية أيضا، خصوصا في إيطاليا، فيما تجاوز عدد الوفيات بالوباء في العالم عتبة 800 ألف السبت، الأمر الذي جعل دول عدة لا زالت تشدد قيودها؛ حيث فرضت فرنسا وضع الكمامة "بشكل منهجي" في الفصول الدراسية في المدارس الإعدادية والثانوية في بداية سبتمبر.

وعملت الهند، على فرض إجراءات صارمة خلال عطلة غانيش الدينية التي بدأت أخيرا، كما خفضت إمكانية الوصول إلى الشواطئ خلال هذا المهرجان الذي يستمر 10 أيام الذي تتخلله مسيرات تشارك فيها أعداد كبيرة من الناس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ستعرفي ليش ياحلوه يا بتاعة الجمعياات ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. حلوه شنهواب هههههههههههههههه .. تسميه عال العال ... .. الله يسعد مساك يااخ منتصر ..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
naeem
ياجماعه لاتظلموا النسوان انا وقت الحظر اقوم اطفى الانوار عليهم اتدخل فى الغسيل اتدخل فى الطبخ اتدخل فى غسيل الاوانى واتدخل فى طريقة نظافة البيت لى متزوج اكثر 15 سنه ماعمرى سويتها مع الحظر سويتها وفيه ناس كثير سوها اقول لكم قصة زميل لى اكتشف مع الحظر بعد جلوسه مع ابنائه انه احد بناته تخرجت من المرحله المتوسطه كان يحسبها فى الابتدائى

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