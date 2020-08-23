«الزكاة والدخل» توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدقق – Audit: بكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال أو ما يعادلها، خبرة سابقة في مجال المحاسبة والتدقيق، كما توفر وظيفة أخصائي مراجعة واستئناف – Review and Appeals.
واشترطت لتلك الوظيفة: بكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، قانون الضرائب أو ما يعادلهم، خبرة في مجال المحاسبة والتدقيق وقانون الضرائب؛ لافتة إلى ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، بينما التقديم من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــا .