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"السعودية للكهرباء": 8 مشروعات بـ 597 مليون ريال في حائل

Time منذ يومين
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"السعودية للكهرباء": 8 مشروعات بـ 597 مليون ريال في حائل

حائل (صدى):
تنفذ الشركة السعودية للكهرباء في منطقة حائل، ثمان مشروعات تبلغ قيمة عقودها أكثر من 597 مليون ريال .

وأوضحت الشركة أن المشروعات؛ تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمة الكهربائية، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة،مشيرة إلى أن عدداً من المشروعات أنجزت بالكامل، فيما يزال الباقي في طور الإنجاز والتسليم.

وتشمل المشروعات ربط محطة جنوب مدينة حائل، لتخفيف الأحمال وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع تعزيز محطة الحليفة، لمواجهة الأحمال وانخفاض الجهد في مدينة الحليفة وما جاورها، ومشروع إنشاء محطة العظيم، لمواجهة أحمال المناطق جنوب محافظة الشنان، ومشروع استبدال العدادات الحالية بالعدادت الذكية، التي تتم قراءتها عن بعد، ومشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، لتزويد المشتركين بالخدمة الكهربائية، ومشروع تعزيز وتحسين موثوقية الشبكة والتحويل من شبكة هوائية إلى أرضية، ونقل أحمال المغذيات المحملة وتعزيز الشبكات لمواجهة أحمال الصيف، ومشروع ربط محطات التحويل بشبكات التوزيع، لتوزيع الاحمال بين المحطات وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع إحلال شبكات التوزيع المتقادمة، واستبدال الموصلات والمعدات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ستعرفي ليش ياحلوه يا بتاعة الجمعياات ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. حلوه شنهواب هههههههههههههههه .. تسميه عال العال ... .. الله يسعد مساك يااخ منتصر ..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
naeem
ياجماعه لاتظلموا النسوان انا وقت الحظر اقوم اطفى الانوار عليهم اتدخل فى الغسيل اتدخل فى الطبخ اتدخل فى غسيل الاوانى واتدخل فى طريقة نظافة البيت لى متزوج اكثر 15 سنه ماعمرى سويتها مع الحظر سويتها وفيه ناس كثير سوها اقول لكم قصة زميل لى اكتشف مع الحظر بعد جلوسه مع ابنائه انه احد بناته تخرجت من المرحله المتوسطه كان يحسبها فى الابتدائى

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