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هيئة تنظيم الكهرباء توضح حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية

Time منذ يومين
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هيئة تنظيم الكهرباء توضح حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية

الرياض (صدى):
أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على حقوق المستهلك لدى مقدم الخدمة الكهربائية، في توفير الخدمة بموثوقية عالية،وبصفة مستمرة.

وأوضحت الهيئة أن هناك أوقاتاً وحالاتٍ يحظر فيها فصل الخدمة عن المستهلك لعدم السداد وذلك في شهر رمضان المبارك، وأوقات اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة الثانية عشرة ظهراً، وخارج أوقات العمل الرسمي لمقدمي الخدمة، وفي حالة وجود شخص تستدعي حالته الصحية "بناءً على التقارير الطبية" عدم انقطاع الخدمة، أو وجود شكوى قائمة ذات علاقة بالفاتورة .

كما أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج على عدم فصل الخدمة عن المستهلك إلا في حالات محددة، كتأخره في تسديد المستحقات المترتبة على استهلاكه بعد انقضاء مدة الإنذار حسب المدة التي اعتمدتها الهيئة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، أو في حالة حصوله على الكهرباء أو زود بها شخصاً آخر دون إذن من مقدم الخدمة، أو إذا عبث بأي جزء من المنظومة الكهربائية أو العدادات الخاصة بها .

وأشارت الهيئة إلى أنه من حق المستهلك الاطلاع على فاتورة استهلاكه من خلال الموقع الإلكتروني لمقدم الخدمة موضحاً بها تفاصيل المستحقات عليه مقابل استهلاكه للخدمة، وكذلك قراءات العداد في بداية الفترة التي تغطيها الفاتورة وفي نهايتها، و أن توضح الفاتورة تكاليف الوحدة لكل بند من بنودها، وأن تسجل لحساب المستهلك أي مبالغ يتم استيفاؤها زيادة عن المستحق فعلاً على المستهلك، وفي حال اعتراض المستهلك على دقة قراءة العداد فله الحق في أن يطلب من مقدم الخدمة فحص العداد، بشرط أن يقبل المستهلك تحمل تكاليف الفحص في حالة سلامة العداد .

وأضافت الهيئة أن من حق المستهلك أن يستقبل مقدم الخدمة شكواه حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالتعامل مع الشكوى وأن يعمل على معالجتها خلال المدة الزمنية المحددة لذلك من قبل الهيئة.

ودعت الهيئة المستهلكين للاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المنشور على موقعها الالكتروني هنا، بهدف التعرف على كافة حقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ستعرفي ليش ياحلوه يا بتاعة الجمعياات ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه .. .. حلوه شنهواب هههههههههههههههه .. تسميه عال العال ... .. الله يسعد مساك يااخ منتصر ..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
واضح*** وصريح***
أطلق شرطي أمريكي 7 رصاصات على رجل ذي بشرة سمراء أمام أبنائه في مشهد مأساوي. يقول المثل ((مصير الحي يتلاقى))، أي طفل اليوم،هو رجل الغد القريب.. مصير الأبناء يكبروا ويأخذوا بثأر والدهم..
naeem
ياجماعه لاتظلموا النسوان انا وقت الحظر اقوم اطفى الانوار عليهم اتدخل فى الغسيل اتدخل فى الطبخ اتدخل فى غسيل الاوانى واتدخل فى طريقة نظافة البيت لى متزوج اكثر 15 سنه ماعمرى سويتها مع الحظر سويتها وفيه ناس كثير سوها اقول لكم قصة زميل لى اكتشف مع الحظر بعد جلوسه مع ابنائه انه احد بناته تخرجت من المرحله المتوسطه كان يحسبها فى الابتدائى

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